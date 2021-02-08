Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi

TFF Tahkim Kurulu, dosyasını inceledi

Tahkim Kurulu, Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğini istedi. Konuyla ilgili resmi açıklama da yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 19:18 Son Güncelleme: 8.2.2021 19:20 ABONE OL
TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan dosyası nedeniyle TFF Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'nden transfer dönemindeki süreç ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine karar verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır: "Duruşma için tayin edilen 08.02.2021 Pazartesi günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin vekilleri Av. Dr. Sıddıka Petek Akyüz Arslan, Av. Süleyman Anıl Özgüç, Av. Selçuk Uysal, Av. Özgün Barış Erbay, futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri Av. Nihat Güman, Av. Jale Demir ve Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. vekili Av. Anıl Gürsoy Artan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılarak; davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan flaş çağrı: Çarşamba günü yapacağım konuşmayı izleyiniz
SON DAKİKA! Beklenen anketin sonuçları AK Parti'ye sunuldu: Anormal normal oldu
Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması!
SON DAKİKA: Meteoroloji Mühendisi Prof.Dr. Hüseyin Toros açıkladı! İstanbul’da kara kış olacak mı?
Son Dakika Haberi: İsmini duyan 'GERÇEK Mİ?' diye sormadan duramıyor! Babası nüfus müdürü ile inatlaşınca...
Son Dakika Haberi: Emre Belözoğlu beğendi ve anlaştı Ali Koç veto etti! Galatasaray'ın yıldızı...
SON DAKİKA | Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması: Hafta içi ve hafta sonu ile diğer yasaklar ne zaman kalkacak?
FETÖ'den çakma belgeli algı operasyonu! Deutsche Bank sözcüsü SABAH'a konuştu: Hepsi sahte...
Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray maçının son anlarında Erol Bulut'un elindeki o kağıt olay oldu! Gerçek ortaya çıktı...
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan dosyasını inceledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA