Bursaspor'dan Giresun maçında rekor!

TFF 1.Lig'in 20. haftasında Giresunspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Bursaspor'da genç futbolcuların performansı yine dikkat çekti. Koronavirüse yakalanan 8 futbolcusuna, 4 de sakat oyuncusu eklenince 12 eksikle Giresun'a giden ve altyapısında 9 futbolcusunu kadroya dahil eden yeşil-beyazlı takım, lider takım karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak birçok futbol otoritesini şaşırttı.

Nitekim Bursaspor, 20 haftası geride kalan ligde en çok topa sahip olduğu maçı yaşadı. Yüzde 69'luk rakamla bu sezonun rekorunu kıran yeşil-beyazlılar, 462 başarılı pasla da sezonun en iyi ikinci derecesini elde etti. 3'ü isabetli 10 şut çeken Bursaspor, yine gol atma başarısı göstererek 20'de 20 yaptı ve bu alanda da rakipsiz konumunu sürdürdü.