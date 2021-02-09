Fenerbahçe Başakşehir canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ilk yarının sonuna gelinirken, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Kritik karşılaşmanın başlaması ile birlikte izleyiciler Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle araştırmasını yapıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan ZTK karşılaşmalarında kazanan takım bir üst tura çıkıyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ATV CANLI İZLE!

Bu maç Aykut Kocaman için de oldukça farklı bir önem taşıyor. Deneyimli teknik adam daha önce iki defa Fenerbahçe'de teknik adamlık yapmıştı. Başakşehir'in başında çıktığı iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Aykut Kocaman, bu akşam Kadıköy'den yarı final biletiyle ayrılmak istiyor.