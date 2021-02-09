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canlı izle | Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle

’nda Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı sahasında ezeli rakibi Galatasaray’a mağlup olan Fenerbahçe, güçlü rakibi Başakşehir’i mağlup ederek kupada yoluna devam etmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanıyor. Kritik karşılaşmanın başlaması ile birlikte izleyiciler ATV ile canlı izle araştırmasını yapıyor. Karşılaşmada ilk yarının sonuna gelinirken, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü bulunuyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 21:31 Son Güncelleme: 9.2.2021 21:31 ABONE OL
Fenerbahçe Başakşehir canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. ATV ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ilk yarının sonuna gelinirken, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Kritik karşılaşmanın başlaması ile birlikte izleyiciler Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle araştırmasını yapıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanan ZTK karşılaşmalarında kazanan takım bir üst tura çıkıyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR ATV CANLI İZLE!

Bu maç Aykut Kocaman için de oldukça farklı bir önem taşıyor. Deneyimli teknik adam daha önce iki defa Fenerbahçe'de teknik adamlık yapmıştı. Başakşehir'in başında çıktığı iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Aykut Kocaman, bu akşam Kadıköy'den yarı final biletiyle ayrılmak istiyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

FENERBAHÇE: HARUN, GÖKHAN GÖNÜL, SZALAİ, LEMOS, CANER, OZAN TUFAN, SOSA, FERDİ, SİNAN, THİAM, CİSSE

BAŞAKŞEHİR: VOLKAN BABACAN, UĞUR UÇAR, PONCK, EPUREANU, CEMALİ, AZUBUİKE, BERKAY, YOSSOUF, DENİZ TÜRÜÇ, FERNANDES, DEMBA BA

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE EKRANI

Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi saatler 20.45'i gösterdiğinde başladı. Karşılaşmada ilk 15 dakika geride bırakılırken golsüz eşitlik devam ediyor.

ATV CANLI YAYIN

- Gökhan Gönül, 59 gün sonra sahada

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, 59 gün sonra sarı-lacivertli formayla bin resmi maçta süre aldı.

Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen Gökhan Gönül, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

- Mesut Özil yedek kulübesinde

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde oynanan Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Mesut Özil, toplam 40 dakika süre aldığı bu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.

- Lemos, 4 maç sonra oynadı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Son olarak ligin 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli sebeplerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ise kupa müsabakasında riske edilmedi.

Filip Novak da ağrıları bulunduğu gerekçesiyle 21 kişilik kadroda yer almadı.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, müsabakayı tribünden takip etti.

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Fenerbahçe Başakşehir canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Başakşehir ATV ile canlı yayın izle
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