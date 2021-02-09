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Son dakika: 'de için karar verildi! ...

teknik heyeti, Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sistemi üzerine kuracak. Sarı-lacivertli takımın ataklarını yönlendirecek olan 32 yaşındaki oyuncu, duran toplarda da sahne alacak. Ayrıca derbideki performansı eleştirilen 'la da ilgili flaş bir karar alındı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.2.2021 07:15 Son Güncelleme: 9.2.2021 07:29 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla Sarı-Lacivertliler'de ilk kez 11'de görev yapacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

Daha önce Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve fizik olarak hazır hale gelen yıldız futbolcu, Başakşehir mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

DURAN TOPLAR MESUT'TA
teknik heyeti, Başakşehir mücadelesinde sistemi üzerine kuracak. Sarı-Lacivertlilerin ataklarını Mesut yönlendirecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

Tecrübeli oyuncu, duran top ve kornerlerde de topun başına geçecek. Başakşehir karşısında 'nin en büyük kozu, devre arasında kadroya katılan olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

2 MAÇTA 40 DAKİKA FORMA GİYDİ
Hatayspor maçında 77. dakikada; Galatasaray derbisinde ise 63. dakikada oyuna giren ve toplamda 40 dakika forma giyen , fizik olarak hazır hale geldi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

Takımın en önemli kozu olacak yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilerin beklentisi çok yüksek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

MERT HAKAN KULÜBEYE
'de Mesut dışında kadroda başka değişimler de bekleniyor. Nazım ve Caner'in dinlendirilmesi gündemde.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

Bunun dışında Mame Thiam ve Sinan Gümüş gibi isimler de kadroya dahil olabilecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...

Sakatlar dönmediği için Ozan ve Sosa ikilisi orta alanda göreve devam edecek. Mert Hakan ise kulübede olacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Mesut Özil...
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