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: 'da yeni transferlere imza töreni düzenleniyor! açıklamalarda bulunuyor

... 'da devre arası transferleri için imza töreni düzenleniyor. İmza töreninde Henry , , ve için imza töreni düzenleniyor. Galatasaray Başkanı de canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İmza törenini haberimizden takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:47 Son Güncelleme: 9.2.2021 14:15 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da yeni transferlere imza töreni düzenleniyor! Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe maçında harika bir gol atarak takımına galibiyeti getiren Mostafa Mohamed, oynadığı ilk iki maçta üç gol atarak muhteşem bir başlangıç yapan Onyekuru, Gedson Fernandes ve Yedlin için imza töreni düzenleniyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de basın toplantısına katılacak.

DERBİNİN YILDIZI MOSTAFA MOHAMED!

Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed, ayağının tozuyla Başakşehir'e penaltıdan gol attı. Daha sonra Kadıköy'de ilk kez 11'de yer alan Mohamed, derbide de golünü attı.

İLK İKİ MAÇ ÜÇ GOL ONYEKURU!

Galatasaray'daki üçüncü döneminde iyi bir başlangıç yapan Onyekuru, Gaziantep FK'ya iki Başakşehir'e de bir gol attı.

YEDLİN İLK MAÇINDA KADIKÖY'DE ÇIKTI

Newcastle United'tan transfer edilen DeAndre Yedlin, ilk maçına Kadıköy'de çıktı. ABD'li sağ bek, Linnes'in yerine oyuna girdi.

GEDSON FERNANDES ALANYA MAÇINDA KADRODA!

Gedson Fernandes'in Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Galatasaray yeni transferlerine imza attırırken #BeşiBirYerde etiketiyle açılış yapacak.

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Son dakika: Galatasaray'da yeni transferlere imza töreni düzenleniyor! Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor
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