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Son dakika: , transferinden vazgeçmiyor

, transferinden vazgeçmiş değil. İngiliz devi, Paris Saint Germain'in agresif tutumunun aksine, sabırlı davranıp forması giyen süper yıldızın işini bitirmek istiyor.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 13:42 Son Güncelleme: 9.2.2021 14:11 ABONE OL
Son dakika: Manchester City, Lionel Messi transferinden vazgeçmiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Lionel Messi sevdası bitmiyor... ESPN'in iddiasına göre; İngiliz kulübü, yıldız oyuncunun durumunu mart veya nisan ayına kadar gözlemleyecek. Haziran ayında Barcelona Kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Messi, 1 Ocak'tan bu yana İspanya dışında istediği kulüple transfer görüşmesi yapmakta özgür bulunuyor.

Bilindiği üzere yıldız futbolcu ile ilgilenen tek kulüp Manchester City değil. Son dönemde Messi'yi en yakın takibe alan kulüp Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain... Geçtiğimiz günlerde Fransız kulübünün sportif direktörü Lenonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino, oyunculardan Neymar, Di Maria ve Veratti'nin Messi hakkında yaptıkları açıklamalar, bu iddiaların ciddi olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

KOEMAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Haberde Manchester City'nin, PSG gibi bir tutum sergilemeyeceği ve Lionel Messi hakkında açıklama yapmaktan kaçınacağı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, PSG'li oyuncuların açıklamalarını "Saygısızlık" olarak nitelendirip Fransız kulübüne tepki göstermişti.

Bununla birlikte Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak seçimin ardından yaşanacak yönetim değişikliğinin, Lionel Messi'nin akıbetini şekillendireceği de dillendiriliyor.

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Son dakika: Manchester City, Lionel Messi transferinden vazgeçmiyor
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