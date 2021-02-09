Son dakika: Manchester City, Lionel Messi transferinden vazgeçmiyor

Bilindiği üzere yıldız futbolcu ile ilgilenen tek kulüp Manchester City değil. Son dönemde Messi'yi en yakın takibe alan kulüp Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain... Geçtiğimiz günlerde Fransız kulübünün sportif direktörü Lenonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino, oyunculardan Neymar, Di Maria ve Veratti'nin Messi hakkında yaptıkları açıklamalar, bu iddiaların ciddi olduğunu kanıtlar nitelikteydi.