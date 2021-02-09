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Son dakika: 'tan açıklaması

'da teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından ismi gündeme geldi. Okan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" dedi.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 10:52 ABONE OL
Son dakika: Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması

Başakşehir'le yolları ayrılan Okan Buruk'la ilgili Konyaspor yakıştırmaları yapıldı. Tecrübeli teknik adamdan konuyla ilgili açıklama geldi. Konyaspor iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Okan Buruk, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşımıştı. Medipol Başakşehir, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, bir beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

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Son dakika: Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması
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