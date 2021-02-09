Son dakika: Okan Buruk'tan Konyaspor açıklaması

Başakşehir'le yolları ayrılan Okan Buruk'la ilgili Konyaspor yakıştırmaları yapıldı. Tecrübeli teknik adamdan konuyla ilgili açıklama geldi. Konyaspor iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullandı.