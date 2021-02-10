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: Uzatmalarda gelen gol bize armağan oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde , ’yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Başakşehir teknik direktörü , "1-1’den sonra moral dengeleri biraz daha Fenerbahçe lehine geldi. Fakat 10 kişi kalmanın avantajını çok fazlasıyla kullandık. 1-1’den sonra fazlasıyla denedik ama yapamadık. Uzatmalarda gelen gol açıkçası oyunun genelinde bu kadar kaçırdıktan sonra bize gelen bir armağan oldu" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 11:16 Son Güncelleme: 10.2.2021 11:20 ABONE OL
Aykut Kocaman: Uzatmalarda gelen gol bize armağan oldu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bulunduğumuz ortam itibariyle maçın zorluk derecesi bizim açımızdan çok daha fazlaydı. Rakibimizin Fenerbahçe ve stadı olması değil kendi açımızdan bakıldığı zamanda da çok fazla sakat oyuncuya sahibiz. Son 6 maç ligde maç kazanamadık. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman psikolojik olarak sıkıntılı bir süreç ve Fenerbahçe'nin karşısına çıkmak kolay değildi. Oyuna birinci dakikadan itibaren yapmak istediklerimizle başladık. Çok fazla ciddi bir antrenör katkısı vardı demek çok yanlış. Oyuncuların geçmişten gelen doğaçlama saha yerleşimi, topun akışını kontrol edebilme yetenekleri çok işe yaradı. Fenerbahçe'nin 3'üncü bölgedeki sert baskını kolay kırmaya başladık. İlk yarıda en net pozisyonu Deniz'le beraber biz elde ettik. Atağın başlangıcındaki kırmızı kart hem öne geçmenin ve rakibin 10 kişinin kalmasının verdiği avantaj ile beraber oyundaki moralimizi arttırdı. İkinci yarı 1-0'dan sonraki süreçte maçı tabii ki bırakmayacaktık ama ikinci golü arayışımız oldu. Ancak üretemeyince büyük bir beceri golü yedik. 1-1'den sonra moral dengeleri biraz daha Fenerbahçe lehine geldi. Fakat 10 kişi kalmanın avantajını çok fazlasıyla kullandık. 1-1'den sonra fazlasıyla denedik ama yapamadık. Uzatmalarda gelen gol açıkçası oyunun genelinde bu kadar kaçırdıktan sonra bize gelen bir armağan oldu. Bu dönemde bizim için önemli bir moral oldu" dedi.

"GIULIANO VE DENİZ BİRAZ SIKINTILI ÇIKTILAR OYUNDAN"
Deniz Türüç'ün durumu hakkında bilgi veren Aykut Kocaman, "Şuanda sıcağı sıcağına söylenecek şeyler yanıltıcı oluyor. Önümüzdeki maçı kaçıracağını tahmin etmiyorum, yeterince sakatımız var. Giulinao ve Deniz biraz sıkıntılı çıktılar oyundan. Umarım biraz toparlanma dönemine geçeriz" diye konuştu.

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Aykut Kocaman: Uzatmalarda gelen gol bize armağan oldu
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