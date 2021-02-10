Cenk Tosun'dan iddialı sözler! "Şampiyon olmaya geldim"

Fanatik'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası başarılı futbolcu ise, "Hocam, bana inandığınız için size teşekkür ediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Beşiktaş benim evim. Takımım için yüreğimi ortaya koyacağım. Burada önemli şampiyonluklar yaşadım. Ve bunu tekrarlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.