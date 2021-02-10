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'dan iddialı sözler! "Şampiyon olmaya geldim"

'de şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer döneminde kadrosunu 'la takviye etti. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü iddialı açıklamalarda bulundu. Yuvasına şampiyonluk yaşamak için döndüğünü ifade eden Tosun, "Hocam, bana inandığınız için size teşekkür ediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Beşiktaş benim evim. Takımım için yüreğimi ortaya koyacağım." dedi.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 12:48 Son Güncelleme: 10.2.2021 12:56 ABONE OL
Cenk Tosun'dan iddialı sözler! Şampiyon olmaya geldim

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak kattığı Cenk Tosun, siyah-beyazlılardaki ilk idmanına önceki gün çıkmıştı. Antrenman ve kondisyon eksiği bulunmayan tecrübeli futbolcu, 3 yıl sonra geri döndüğü takımında adaptasyon sorunu yaşamadı.

Utku Yuvakuran, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle daha önceden siyah-beyazlı formayı giydiği için herhangi bir uyum sorunu yaşamayan deneyimli golcü, önceki günkü ilk idmanı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Yalçın oyuncusuna, "Ligin ikinci yarısında skor üretme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Sen, buraya yabancı değilsin. Bu problemi rahatlıkla çözebilecek yeteneğin var. Burada yaşayacağın çıkışı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na da taşıyacağına inanıyorum. Süper Lig'de önemli bir çıkış yakaladık, Trabzon ve Antalya maçlarında kayıp yaşasak da Konyaspor galibiyetiyle yeni bir sayfa açtık. Bize şampiyonluk hedefimiz için katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın sözleri sonrası başarılı futbolcu ise, "Hocam, bana inandığınız için size teşekkür ediyorum. Buraya şampiyonluk için geldim. Beşiktaş benim evim. Takımım için yüreğimi ortaya koyacağım. Burada önemli şampiyonluklar yaşadım. Ve bunu tekrarlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Cenk'in Türkiye Kupası'nda 11 Şubat Perşembe (yarın) oynanacak Konyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor. Öte yandan dünkü idmanda da klasını konuşturmayı sürdüren Cenk'in, pazartesi günkü Gençlerbirliği mücadelesinde de ilk 11'de olabileceği belirtildi.

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Cenk Tosun'dan iddialı sözler! "Şampiyon olmaya geldim"
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