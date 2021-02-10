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: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

transfer haberi... enerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen , Roma'ya transfer olmuş fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen sıçramayı yapamadı. Geçirdiği kiralık yılların ardından Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan'ın sezon sonunda Galatasaray'a transfer olması bekleniyor. A Spor'da canlı yayında son dakika açıklamalarında bulunan Mehmet Özcan, Salih Uçan'ın bu akşam son kez Galatasaray'a rakip olarak sahaya çıkacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi: 10.2.2021 10:01 Son Güncelleme: 10.2.2021 10:05 ABONE OL
Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

Bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle başarıyı yakalayan Galatasaray, sezon sonu için de tranferlerine devam ediyor. Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler bu akşamki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu 'ın sezon sonunda Galatasaray forması bekleniyor.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLADI! SEZON SONU GALATASARAY...

Bucaspor altyapısından yetiştiğinde Türk futbolunun en önemli yıldız adayları arasında yer alan , Fenerbahçe'ye transfer oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golle yıldızını parlatan Salih Uçan'ın Fenerbahçe formasıyla Antalyaspor'a attığı gol hala hafızalarda...

Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

İki yıl Roma'ya kiralanan , burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

ALANYASPOR'DA KENDİNİ BULDU!

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan , 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

Sabah Gazetesi Mehmet Özcan, 'ın yanı sıra Aytaç Kara'nın da sezon sonunda Galatasaray forması giymesini beklediklerini ifade etti.

Son dakika: Eski Fenerbahçeli yıldız sezon sonunda Galatasaray'a geliyor! Son kez rakip olacak...

Mehmet Özcan: "'ı bu maçta son kez Galatasaray'a rakip olarak izleyeceğiz. Galatasaray orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Sezon sonunda Galatasaray'ın Salih Uçan'ı transfer edeceğini bekliyoruz."

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