Bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle başarıyı yakalayan Galatasaray, sezon sonu için de tranferlerine devam ediyor. Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'i renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler bu akşamki Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın sezon sonunda Galatasaray forması bekleniyor.
SON DAKİKA: CANLI YAYINDA AÇIKLADI! SEZON SONU GALATASARAY...
Bucaspor altyapısından yetiştiğinde Türk futbolunun en önemli yıldız adayları arasında yer alan Salih Uçan, Fenerbahçe'ye transfer oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golle yıldızını parlatan Salih Uçan'ın Fenerbahçe formasıyla Antalyaspor'a attığı gol hala hafızalarda...
İki yıl Roma'ya kiralanan Salih Uçan, burada Totti ile aynı takımda oynama şansı yakaladı. İlk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı.
ALANYASPOR'DA KENDİNİ BULDU!
Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor'da kendini bulan Salih Uçan, 1.5 sezondur ligin en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Salih Uçan, kulübüyle sözleşmesini uzatmadı. Hatta Çağdağ Atan, bu durum nedeniyle Salih Uçan'ı zaman zaman yedek bıraktı.
Sabah Gazetesi Mehmet Özcan, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'nın da sezon sonunda Galatasaray forması giymesini beklediklerini ifade etti.
Mehmet Özcan: "Salih Uçan'ı bu maçta son kez Galatasaray'a rakip olarak izleyeceğiz. Galatasaray orta saha rotasyonunu genişletmek istiyor. Sezon sonunda Galatasaray'ın Salih Uçan'ı transfer edeceğini bekliyoruz."