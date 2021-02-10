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haberi: PFDK'dan 'a şok ceza! Soyunma odasındaki hakaret...

... Fenerbahçe debisi sonrası soyunma odası görüntüleri tepki çeken 'a PFDK'dan ceza geldi! Arda Turan'a Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki hakaretleri nedeniyle 2 maç ceza verildi. Arda Turan, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemecek.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 17:18 Son Güncelleme: 10.2.2021 17:43 ABONE OL
Son dakika haberi: PFDK'dan Arda Turan'a şok ceza! Soyunma odasındaki hakaret...

PFDK'dan Arda Turan'a ceza geldi! Arda Turan'a Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verildi. Arda Turan, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemecek. 33 yaşındaki, futbolcunun Fenerbahçe debisi sonrası soyunma odası görüntüleri tepki çekmişti.

TFF'den yapılan açıklamada; PFDK'nın gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, sarı-kırmızılı futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki "hakareti" gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmişti.

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Son dakika haberi: PFDK'dan Arda Turan'a şok ceza! Soyunma odasındaki hakaret...
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