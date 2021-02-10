Yeni gelen Osayi, İrfan ve Mesut bu konuda önemli isimler olduklarını ve F.Bahçe'yi bu istenen görüntüye ulaştırabileceklerini düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyunu zaten çok güçlü bir noktaya gelmişti, bunu 10 kişi oynanan Konya maçında artık tartışmasız bir noktaya getirdi. Herkese çok açık 'Ben buradayım. Ligin en iyi oyunu benim' mesajı verdiğini görüyoruz. G.Saray'ın güçlü bir oyunu vardı. Onyekuru Mostafa, Yedlin ve Fernandes ile oyunu her türlü oynayabilen takım haline geldi.