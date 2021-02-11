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maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? çeyrek finalde son tango!

(ZTK) çeyrek final son maçında yönetimindeki deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig’de başarılı ilerleyişini sürdüren siyah-beyazlılar ile Konyaspor adlarını yarı finale yazdırabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Öte yandan karşılaşmayı seyretmek ve çeyrek final heyecanına ortak olmak isteyenler Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? sorularına cevap arıyor. Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.2.2021 21:14 Son Güncelleme: 11.2.2021 21:14 ABONE OL
Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde son tango!

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) çeyrek final maçları kapsamında Konyaspor ile Beşiktaş yarı final için karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın liderliğinde Konya deplasmanına giden siyah-beyazlılar ile ev sahibi Konyaspor'un mücadelesini seyretmek isteyen futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;

  • ZTK Konyaspor Beşiktaş çeyrek final karşılaşması 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Konyaspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olgun ve Serkan Şimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker, mücadelenin VAR hakemi ise Halil Umut Meler...



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir, Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor yarı finalist oldular. Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçının tur atlayanı da son yarı finalist olacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

  • KONYASPOR: SEHIC, SKUBİC, ADİL, AHMET ÇALIK, GUİLHERME, DİOMANDE, OĞUZ KAAN, MİLOSEVİC, MİYA, SEKİDİKA, KRAVETS
  • BEŞİKTAŞ: UTKU, BİLAL, VİDA, MONTERO, NECİP, DORUKHAN, OĞUZHAN, MENSAH, LARİN, GHEZZAL, CENK TOSUN+

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Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde son tango!
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