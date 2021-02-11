Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde son tango!

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) çeyrek final maçları kapsamında Konyaspor ile Beşiktaş yarı final için karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın liderliğinde Konya deplasmanına giden siyah-beyazlılar ile ev sahibi Konyaspor'un mücadelesini seyretmek isteyen futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;
Konyaspor - Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olgun ve Serkan Şimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Şeker, mücadelenin VAR hakemi ise Halil Umut Meler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Başakşehir, Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor yarı finalist oldular. Sivasspor - Antalyaspor ve Konyaspor - Beşiktaş maçının tur atlayanı da son yarı finalist olacak.