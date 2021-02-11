Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde son tango!

ZTK (Ziraat Türkiye Kupası) çeyrek final maçları kapsamında Konyaspor ile Beşiktaş yarı final için karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın liderliğinde Konya deplasmanına giden siyah-beyazlılar ile ev sahibi Konyaspor'un mücadelesini seyretmek isteyen futbolseverler Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm detayları şöyle;