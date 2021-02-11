Marcao'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş paylaşım! "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem..."

Sarı kırmızılıların en başarılı futbolcuları arasında yer alan Marcao, dün akşam iyi bir performans gösteremedi. Yıldız oyuncu Twitter hesabından kendisine ve ailesine tehditlerin geldiğini ifade etti. Bu durum başka Galatasaray taraftarı olmak üzere herkesi şaşırttı. Marcao'nun paylaşımının altına destek mesajları geldi.

İŞTE MARCAO'NUN PAYLAŞIMI...

"Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar..."