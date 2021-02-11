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'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş paylaşım! "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem..."

'ın başarılı savunma oyuncusu , Alanyaspor maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Maçta bir penaltı yaptıran Marcao'ya gelen tepkiler sonrası yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ailesinin tehdit edildiğini ifade eden Marcao, bunu asla kabul edemeyeceğini ifade etti. Brezilyalı savunma oyuncusu Cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe derbisinin yıldızları arasında yer alıyordu.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 10:05 Son Güncelleme: 11.2.2021 10:08 ABONE OL
Marcao'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş paylaşım! Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem...

Sarı kırmızılıların en başarılı futbolcuları arasında yer alan Marcao, dün akşam iyi bir performans gösteremedi. Yıldız oyuncu Twitter hesabından kendisine ve ailesine tehditlerin geldiğini ifade etti. Bu durum başka Galatasaray taraftarı olmak üzere herkesi şaşırttı. Marcao'nun paylaşımının altına destek mesajları geldi.

İŞTE MARCAO'NUN PAYLAŞIMI...

"Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim.

Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar..."

Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek ancak burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum.

Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."

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Marcao'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş paylaşım! "Ailemin tehdit edilmesini kabul edemem..."
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