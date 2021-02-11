Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı.
En son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarılacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı.
Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon Euro harcadı.
FENERBAHÇE'NİN SEZONLARA GÖRE TRANSFER HARCAMASI
2013-2014 - 30.25 milyon Euro
2014-2015 - -----------------
2015-2016 - 42.68 milyon Euro
2016-2017 - 7.1 milyon Euro
2017-2018 - 20.6 milyon Euro
2018-2019 - 24.6 milyon Euro
2019-2020 - 18.5 milyon Euro
2020-2021 - 24.3 milyon Euro
KOCAMAN KUPADA REKORA KOŞUYOR
Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak.
Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim.
NENAD BJELICA TARİH YAZIYOR
Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştirilmeye başlandı.
Sarı-Lacivertliler'in ismi sezon başında birçok önemli teknik direktörle anılmıştı. Bu isimlerden biri de Hırvat hoca Nenad Bjelica'ydı...
Şimdilerde Hırvatistan 1. Ligi'nde NK Osijek ile şampiyonluk yarışı veren Nenad Bjelica, 20. haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 45 puanı bulunan Osijek, aynı puanla zirvede bulunan Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Nenad Bjelica yönetimindeki NK Osijek, yalnızca puan olarak takdir toplamıyor. NK Osijek aynı zamanda 15 golle bu sezon ligde 20. hafta itibariyle en az gol yiyen ekip konumunda.
İÇ SAHADA LİDER
Özellikle iç sahada oynadığı futbolla puan tablosunda iddiasını sürdürebilen NK Osijek, sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 28 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Sahasında oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.
KADRO DEĞERİ RAKİBİNİN 5'TE BİRİ
Ligde son 5 maçtır kazanan NK Osijek, 20.65 milyon euro değerindeki kadrosuyla ligin en değerli 4. takımı konumunda. Şampiyonluk savaşı verdiği ve aynı puanda takibini sürdürdüğü Dinamo Zagreb ise 103.7 milyonluk euro değerindeki kadrosuyla ligin en pahalı takımı durumunda.
Hırvatistan Süper Ligi'nde bu hafta zirveyi paylaşan NK Osijek ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı için son derece önemli olan müsabadak 13 Şubat Cumartesi günü oynacak. Karşılaşmaya lider Dinamo Zagreb ev sahipliği yapacak.