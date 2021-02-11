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Son dakika: 'nin kapısından dönen Nenad Bjeica, Hırvatistan'da tarih yazıyor

'de 2013-2014 sezonundan bu yana transfere tam 168 milyon Euro harcadı ancak başarı bir türlü gelmedi. Sezon başında Sarı-Lacivertliler'in kapısından dönen ise Hırvatistan'da tarih yazıyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2021 10:10 Son Güncelleme: 11.2.2021 10:13 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan , Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

En son 2012-13 sezonunda yönetiminde mutlu sona ulaşan sarılacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon Euro harcadı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

FENERBAHÇE'NİN SEZONLARA GÖRE TRANSFER HARCAMASI

2013-2014 - 30.25 milyon Euro
2014-2015 - -----------------
2015-2016 - 42.68 milyon Euro
2016-2017 - 7.1 milyon Euro
2017-2018 - 20.6 milyon Euro
2018-2019 - 24.6 milyon Euro
2019-2020 - 18.5 milyon Euro
2020-2021 - 24.3 milyon Euro

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

KOCAMAN KUPADA REKORA KOŞUYOR
Başakşehir'in başında 'yi eleyen , şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi 'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

NENAD BJELICA TARİH YAZIYOR
Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen 'de teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbol eleştirilmeye başlandı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Sarı-Lacivertliler'in ismi sezon başında birçok önemli teknik direktörle anılmıştı. Bu isimlerden biri de Hırvat hoca 'ydı...

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Şimdilerde Hırvatistan 1. Ligi'nde ile şampiyonluk yarışı veren , 20. haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 45 puanı bulunan Osijek, aynı puanla zirvede bulunan Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yönetimindeki , yalnızca puan olarak takdir toplamıyor. NK Osijek aynı zamanda 15 golle bu sezon ligde 20. hafta itibariyle en az gol yiyen ekip konumunda.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

İÇ SAHADA LİDER
Özellikle iç sahada oynadığı futbolla puan tablosunda iddiasını sürdürebilen , sahasında oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 28 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Sahasında oynadığı maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

KADRO DEĞERİ RAKİBİNİN 5'TE BİRİ
Ligde son 5 maçtır kazanan , 20.65 milyon euro değerindeki kadrosuyla ligin en değerli 4. takımı konumunda. Şampiyonluk savaşı verdiği ve aynı puanda takibini sürdürdüğü Dinamo Zagreb ise 103.7 milyonluk euro değerindeki kadrosuyla ligin en pahalı takımı durumunda.

Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından döndü, tarih yazıyor

Hırvatistan Süper Ligi'nde bu hafta zirveyi paylaşan ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışı için son derece önemli olan müsabadak 13 Şubat Cumartesi günü oynacak. Karşılaşmaya lider Dinamo Zagreb ev sahipliği yapacak.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin kapısından dönen Nenad Bjeica, Hırvatistan'da tarih yazıyor
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