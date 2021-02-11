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: 'ın cezasına indirim geldi!

haberi... 'ın cezası hakkında flaş gelişme yaşandı. 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, eski kulübü Çaykur Rizespor'la sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle davalık olmuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulacan'a 6 maç men cezasının yanı sıra 1 milyon 200 bin euro da para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu ise UÇK'nın verdiği 6 maçlık cezayı 3 maça indirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 18:54 Son Güncelleme: 11.2.2021 19:30 ABONE OL
Son dakika: Oğulcan Çağlayan'ın cezasına indirim geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." denildi.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası vermişti.

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Son dakika: Oğulcan Çağlayan'ın cezasına indirim geldi!
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