Rumen basınına göre; UEFA, yaptığı değerlendirmede bu sözlerin ırkçılık olmadığını ve Rumence'de 'siyah' anlamında kullanılan 'negru' kelimesinin ırkçılık barındırmadığı vurgulanan kararda hakeme de ceza verilmeyeceği açıklandı.

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