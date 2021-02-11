Webo'ya ırkçılık yapan hakem hakkında son dakika iddiası! Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain deplasmanında oynadığı maçta yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA'dan ceza çıkmadı. Rumen basının duyurduğu habere göre Coltescu'ya ceza verilmedi.
4. hakemin yedek kulübesini işaret edip, Webo'yu göstererek "Şu siyah olan" demesinin ardından önce Webo ardından Başakşehirli oyuncular itiraz edip sahadan çekilmişti.
Rumen basınına göre; UEFA, yaptığı değerlendirmede bu sözlerin ırkçılık olmadığını ve Rumence'de 'siyah' anlamında kullanılan 'negru' kelimesinin ırkçılık barındırmadığı vurgulanan kararda hakeme de ceza verilmeyeceği açıklandı.
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