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Son dakika: Rumen basınından Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyla ilgili bomba iddia: , ' yok' dedi

Son dakika haberi... Rumen basını, 'nın - maçında 4. hakem 'nun Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya yönelik ırkçı sözleri hakkındaki soruşturmada, hakemin ırkçı bir ifadede bulunmadığına ve disiplin cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdiğini yazdı.

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 11.2.2021 16:20 Son Güncelleme: 11.2.2021 16:40 ABONE OL
Son dakika: Rumen basınından Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyla ilgili bomba iddia: UEFA, 'ırkçılık yok' dedi

Webo'ya ırkçılık yapan hakem hakkında son dakika iddiası! Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain deplasmanında oynadığı maçta yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf eden Rumen hakem Sebastian Coltescu'ya UEFA'dan ceza çıkmadı. Rumen basının duyurduğu habere göre Coltescu'ya ceza verilmedi.

4. hakemin yedek kulübesini işaret edip, Webo'yu göstererek "Şu siyah olan" demesinin ardından önce Webo ardından Başakşehirli oyuncular itiraz edip sahadan çekilmişti.

Rumen basınına göre; UEFA, yaptığı değerlendirmede bu sözlerin ırkçılık olmadığını ve Rumence'de 'siyah' anlamında kullanılan 'negru' kelimesinin ırkçılık barındırmadığı vurgulanan kararda hakeme de ceza verilmeyeceği açıklandı.

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Son dakika: Rumen basınından Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyla ilgili bomba iddia: UEFA, 'ırkçılık yok' dedi
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