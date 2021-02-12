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Altınordu, Başkent'te 3 golle kazandı!

. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Altınordu, deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 21:55 ABONE OL
Altınordu, Başkent'te 3 golle kazandı!

TFF 1. Lig'in 21. hafta ilk maçında Altınordu, deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Altınordu, 37 puana yükseldi. Ankaraspor ise 13 puanda kaldı.

Ankaraspor: 0 - Altınordu: 3

Stat: Osmanlı

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün

Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Dk. 66 Barış Zeren), Mudimu, Blagojevic (Dk. 63 Pedersen), Tevfik Altındağ, Ali Ülgen, Mahmut Akan, Ayuk (Dk. 78 Samed Ali Kaya), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Engin Bekdemir)

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 74 Kahraman Demirtaş), Emre Nefiz (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 74 Burak İnce), Ufuk Budak, Şeref Özcan (Dk. 86 Furkan Metin), Enis Destan (Dk. 86 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 61 (Penaltıdan) ve Dk. 69 Enis Destan, Dk. 79 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 16 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 34 Ufuk Budak (Altınordu), Dk. 31 Ercan Yazıcı (Ankaraspor)

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