Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Savunmaya sürpriz isim

Beşiktaş'ta sakatlar ve cezalı isimler can yakıyor. Beşiktaş'ta sakatlar listesine Konyaspor maçında sakatlanan savunma oyuncusu Montero da girdi. Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ın savunmasında kimlerin oynanyacağı merak ediliyor.
Fanatik'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle savunmaya Atiba'yı koyacak. Beşiktaş'ta N'sakala ve Vida cezalı. Rıdvan ve Montero ise sakat. Bu isimler Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Bu nedenle savunmada Atiba'nın görev alması bekleniyor.
DÜN SAKATLANAN MONTERO'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında mecburi değişikliğe gidecek. Sergen Yalçın, sol bekte geçen hafta olduğu gibi Necip'i, stoper tandeminde Wellinton'un yanında Atiba'yı oynatması tahmin ediliyor. Konyaspor maçından sonra Montero sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ulaştığımız zafer ve yarı final başarısı için bu harika takımı tebrik ediyorum. Destek mesajları için tüm taraftarlara teşekkürler, yakında çok daha güçlü döneceğim" açıklamasını yaptı.