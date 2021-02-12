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'ta sakatlık şoku! Savunmaya sürpriz isim

'ta sakatlık şoku yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakat ve cezalı isimler savunmayı zora soktu. Teknik Direktör savunma için sürpriz bir isim düşünüyor. Bu hafta oynanacak maçta N'Sakala kırmızı kart cezalısı, sol bek Rıdvan sakat, Vida da cezalı ve Montero da dün oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sergen Yalçın'ın savunmaya düşündüğü isim ise Atiba olacak. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki savunma hattı...

Giriş Tarihi: 12.2.2021 10:48 Son Güncelleme: 12.2.2021 10:49 ABONE OL
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Savunmaya sürpriz isim

Beşiktaş'ta sakatlar ve cezalı isimler can yakıyor. Beşiktaş'ta sakatlar listesine Konyaspor maçında sakatlanan savunma oyuncusu Montero da girdi. Gençlerbirliği maçı öncesi Beşiktaş'ın savunmasında kimlerin oynanyacağı merak ediliyor.

Fanatik'in haberine göre, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle savunmaya Atiba'yı koyacak. Beşiktaş'ta N'sakala ve Vida cezalı. Rıdvan ve Montero ise sakat. Bu isimler Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Bu nedenle savunmada Atiba'nın görev alması bekleniyor.

DÜN SAKATLANAN MONTERO'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında mecburi değişikliğe gidecek. Sergen Yalçın, sol bekte geçen hafta olduğu gibi Necip'i, stoper tandeminde Wellinton'un yanında Atiba'yı oynatması tahmin ediliyor. Konyaspor maçından sonra Montero sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ulaştığımız zafer ve yarı final başarısı için bu harika takımı tebrik ediyorum. Destek mesajları için tüm taraftarlara teşekkürler, yakında çok daha güçlü döneceğim" açıklamasını yaptı.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Savunmaya sürpriz isim
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