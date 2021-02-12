Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Savunmaya sürpriz isim

DÜN SAKATLANAN MONTERO'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında mecburi değişikliğe gidecek. Sergen Yalçın, sol bekte geçen hafta olduğu gibi Necip'i, stoper tandeminde Wellinton'un yanında Atiba'yı oynatması tahmin ediliyor. Konyaspor maçından sonra Montero sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ulaştığımız zafer ve yarı final başarısı için bu harika takımı tebrik ediyorum. Destek mesajları için tüm taraftarlara teşekkürler, yakında çok daha güçlü döneceğim" açıklamasını yaptı.