Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan ve Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Stadyuma usulsüz biçimde 3 bin kişi sokuldu..."

: 'dan Oğulcan Çağlayan ve Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Stadyuma usulsüz biçimde 3 bin kişi sokuldu..."

... , sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan'ın aldığı cezayla ilgili açıklamalarda bulunurken bu konuyu gerekirse UEFA'ya taşıyacaklarını belirtti. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Günay, 3000 taraftarın usulsüz şekilde stadyuma sokulduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 15:11 Son Güncelleme: 12.2.2021 15:39 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan ve Fenerbahçe derbisi açıklaması! Stadyuma usulsüz biçimde 3 bin kişi sokuldu...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan kararının tamamen yanlış olduğunu. Gerekirse olayı UEFA'ya taşıyacaklarını açıkladı. Yusuf Günay, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili de açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN AÇIKLAMASI!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan'a verilen cezasyla ilgili son dakika açıklamalarında bulunuyor.

"Burada bir bürokrasinin hatası sonucunu Oğulcan Çağlayan çekiyor. Hem Oğulcan'ın avukatları hem de kulübümüz avukatları doğruyu anlatmalarına rağmen netice alamadı. Çaykur Rizespor'un kendi açtığı davada Galatasaray ile ilgili bir durum yok, UÇK sadece taleple ilgili karar vermesi gerekirken Oğulcan'a verdiği cezada Galatasaray'ı da sorumlu tutuyor."

BENZER KARARLAR UEFA'DAN GERİ DÖNDÜ!

"UÇK bu zamana kadar uygulamalarda futbolcuyu maçtan men etme cezası veremez. Tahkim bu cezayı düşürdü. Böyle bir karar daha önce herhangi bir kurul tarafından verilmiş bir karar değil, ilk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. Benzer durumdaki tüm kararlar UEFA'dan geri dönmüş durumda."

SAĞLIK ÇALIŞANI ADI ALTINDA...

Yusuf Günay: "Stadyuma sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan yerleştirildi. Hakeme ve sonuca etki etmeye çalıştılar! Galatasaray'ın düşmanı çok çünkü başarının düşmanı çok olur. Hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Arda Turan'a verilen ceza daha önce örneği olmayan bir ceza."

MUSTAFA CENGİZ'DEN AÇIKLAMALAR!

Mütevazı görünme gerçek sanırlar. Siz ne kadar hukuk içinde kalmaya özen gösterirseniz geri kalmış bir takım kesimler, sizi zayıf yetersiz, yumuşak ve temsilden uzak görür.

Bütün Fenerbahçelilere sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. TFF bizim ailemiz, düşmanımız değil. Ben bunu dediğimde benim camiamdan da bana tepkiler geliyor.

Fenerbahçe ile bir maç yaptık. Kaç kaç bitti? Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Biz maalesef pusu kültüründen geldik.

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Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan ve Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Stadyuma usulsüz biçimde 3 bin kişi sokuldu..."
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