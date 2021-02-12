Son dakika: Arda Turan'ın cezasına yapılan itiraz kabul edilmedi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti. TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezasının onandığını açıkladı.

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.