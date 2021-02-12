Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Arda Turan'ın cezasına yapılan itiraz kabul edilmedi!

: 'ın cezasına yapılan itiraz kabul edilmedi!

haberi: , 'ın iki maçlık cezasına yapılan itirazı kabul etmediğini açıkladı. TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

DHA
Giriş Tarihi: 12.2.2021 16:56 Son Güncelleme: 12.2.2021 17:11 ABONE OL
Son dakika: Arda Turan'ın cezasına yapılan itiraz kabul edilmedi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazı reddetti. TFF Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezasının onandığını açıkladı.

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK'nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

Son dakika: Mustafa Cengiz'den sert sözler! Ey Ali Koç o bildiriyi sen imzalattın...

EN ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il Valiliğine son dakika genelgesi! Seyahat edecekler dikkat
Son dakika haberi: MSB duyurdu! Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberler: İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İstanbul'da kar yağışı 5 gün sürecek...
Son dakika haberleri: PKK elebaşlarına büyük şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları: Dünyada tek örneği bizde!
Son Dakika Magazin Haberleri: Demet Şener ölümden döndü! Midesine saplanan kürdan…
Son dakika: İstanbul ve Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Döviz rezervlerinin matematiği ve çarpıtmalar!
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması! Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: Okullar açılıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Arda Turan'ın cezasına yapılan itiraz kabul edilmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA