Son dakika: Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da TFF'ye başvurdu! Hava şartları nedeniyle... (Sabah.com.tr Özel)

Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş ile Gençlerbirliği de maç saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. TFF de konuyu yayıncı kuruluşa taşıdı, yayıncı kuruluşla yapılan görüşmeler sonrasında bugün kararın verilmesi bekleniyor.
Bu hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle kulüplerden peş peşe talepler geliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği ve Beşiktaş da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Gençlerbirliği ile Beşiktaş Pazartesi akşamı saat 19:00'da Ankara'da karşılaşacaktı.
Bu hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle kulüplerden peş peşe talepler geliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği ve Beşiktaş da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Gençlerbirliği ile Beşiktaş Pazartesi akşamı saat 19:00'da Ankara'da karşılaşacaktı.
Galatasaray ve Kasımpaşa kulüp yetkilileri perşembe günü yaptıkları görüşme neticesinde pazar günü 19:00'da oynanacak olan maç saatinin 16:00'ya alınması konusunda mutabakata vardı. TFF'ye yapılan müracaat sonucunda kötü hava şartları nedeniyle maç 3 saat erkene alınacak. TFF cephesi de 16:00'ya olumlu yaklaştı. Yayıncı kuruluşun da onayıyla karar gün içinde açıklanacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
ABDURRAHİM ALBAYRAK: "KASIMPAŞA MAÇININ ERKENE ALINMASI İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ"
Dün konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak şunları söylemişti: Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlatan Abdurrahim Albayrak, söz konusu saate İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini vurgulayarak, "Maçın erkene alınması için başvuru yapacağız. Önce Kasımpaşa'daki dostlarımızı arayıp, sonra da federasyona müracaat edeceğiz. Yayıncı kuruşun ne diyeceğini bilmiyorum ama pazar günü şiddetli bir kar yağışı bekleniyor." diye konuştu.