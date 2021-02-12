Son dakika: Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da TFF'ye başvurdu! Hava şartları nedeniyle... (Sabah.com.tr Özel)

Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş ile Gençlerbirliği de maç saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. TFF de konuyu yayıncı kuruluşa taşıdı, yayıncı kuruluşla yapılan görüşmeler sonrasında bugün kararın verilmesi bekleniyor.

Bu hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle kulüplerden peş peşe talepler geliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği ve Beşiktaş da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Gençlerbirliği ile Beşiktaş Pazartesi akşamı saat 19:00'da Ankara'da karşılaşacaktı.