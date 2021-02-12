Son dakika: İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin detayları! 8 milyon TL... (Sabah.com.tr Özel)

Süper Lig'deki iyi gidişatın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a eleyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek. Sergen Yalçın'ın maaşı da artacak.
SON DAKİKA: SERGEN YALÇIN'IN YILLIK MAAŞI 8 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK!
Aradan geçen sürede Beşiktaş'ı zirveye taşıyan, kupada da yarı final biletini alan 48 yaşındaki Sergen Yalçın artık sözleşmenin sözlü olarak değil resmen getirilmesini bekliyor.
Yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor. Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.
TFF BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ DA SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Bu hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle kulüplerden peş peşe talepler geliyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray ile Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği ve Beşiktaş da Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Gençlerbirliği ile Beşiktaş Pazartesi akşamı saat 19:00'da Ankara'da karşılaşacaktı.
Başvurunun sonucunda Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşılaşması da 19:00'dan 16:00'ya alındı.