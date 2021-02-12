Son dakika: İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin detayları! 8 milyon TL... (Sabah.com.tr Özel)

Yönetim de bu konuda hazırlıklarını yaparken bir süre önce planladıkları teklifi ilerleyen günlerde hocaya sunmaya hazırlanıyor. Buna göre siyah-beyazlılar, Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek ve yıllık 6 milyon TL olan maaşını da 8 milyon TL'ye çıkarmayı önerecek.