Son dakika: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica istifa etti! Futbolcular vazgeçirdi...

Beklemedikleri derecede kötü futbol sergilediklerini vurgulayan Margarit, "Çok kolay bir üç puan kaybettik. Bugünkünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybedilen üç puanı telafi etmeliyiz. Uyanmalı ve ayağa kalkmalıyız. Uyanamazsak çok geç olur." diye konuştu.

Üç günde bir maç oynamanın zorluğuna işaret eden Margarit, "Eksiklerimiz de vardı. Oyuncularımız geri geliyor. Belki de takımın henüz iyi oyun anahtarını bulamadık. Sezon ortasında takım almak kolay değil. Bütün yük sizin sırtınızda oluyor. Gelecek maçlarda bu kayıpları telafi etmeliyiz." ifadelerini kullandı.