Son dakika: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica istifa etti! Futbolcular vazgeçirdi...

Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik sorumlusu Gabriel Margarit, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Margarit, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Marius Sumudica'nın tansiyon rahatsızlığı yaşadığını ve doktor kontrolünde olduğu için toplantıya kendisinin katıldığını aktardı.
Yayıncı kuruluştan verilen bilgiye göre Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica soyunma odasında istifa kararını açıkladı. Futbolcular Sumudica'yı kararından vazgeçirdi.
Sumudica geldikten sonra Çaykur Rizespor çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 1 puan elde etmişti.
Beklemedikleri derecede kötü futbol sergilediklerini vurgulayan Margarit, "Çok kolay bir üç puan kaybettik. Bugünkünden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Gelecek maçta kaybedilen üç puanı telafi etmeliyiz. Uyanmalı ve ayağa kalkmalıyız. Uyanamazsak çok geç olur." diye konuştu.
Üç günde bir maç oynamanın zorluğuna işaret eden Margarit, "Eksiklerimiz de vardı. Oyuncularımız geri geliyor. Belki de takımın henüz iyi oyun anahtarını bulamadık. Sezon ortasında takım almak kolay değil. Bütün yük sizin sırtınızda oluyor. Gelecek maçlarda bu kayıpları telafi etmeliyiz." ifadelerini kullandı.