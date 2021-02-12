Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı!

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif çıktı! Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Gaziantep FK maçı öncesinde yapılan corona virüs test sonuçları belli oldu. Trabzonspor'da bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.