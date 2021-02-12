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: 'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı!

haberi: 'da Gaziantep FK maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif çıktı! Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Gaziantep FK maçı öncesinde yapılan test sonuçları belli oldu. Trabzonspor'da bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 12.2.2021 13:52 Son Güncelleme: 12.2.2021 14:07 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı!
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi bir futbolcunun testi pozitif çıktı! Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Gaziantep FK maçı öncesinde yapılan corona virüs test sonuçları belli oldu. Trabzonspor'da bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

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Son dakika: Trabzonspor'da bir oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı!
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