Son dakika: İlkay Gündoğan tarih yazıyor! Liverpool'dan sonra Tottenham'a da 2 gol attı...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında lider Manchester City, Tottenham'ı konuk etti. Karşılaşmayı ewv sahibi ekip 3-0 kazanarak zirvedeki yerini sağlama aldı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 23'te penaltıdan Rodri ve 50 ve 66'da İlkay Gündoğan (2) kaydetti. Geçen hafta Liverpool'a 2 gol atan İlkay, Tottenham'a da aynı tarifeyi uyguladı.

Bu sonuçla bir maç eksikle puanını 53 yapan Manchester City, zirvede aradaki farkı açtı. Tottenham ise 36 puanla 8. sırada yer aldı.