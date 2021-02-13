"Uzun yıllardan sonra Trabzonspor’un büyük gereksinimi olan bir oyuncu"

İSKENDER GÜNEN | "UZUN YILLARDAN SONRA TRABZONSPOR'UN BÜYÜK GEREKSİNİMİ OLAN BİR OYUNCU"

"Bu zorlu maçta alınan 3 puan, Trabzonspor'un bundan sonraki haftalar için büyük önem taşımakta. Fakat, son dakikalarında ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalan Nwakaeme bu takım için büyük önem taşımaktadır. Onun yokluğu Trabzonspor için büyük dezavantaj olarak görülmeli."

"Bir paragraf da ara transferde gelen ve takıma büyük güç katan Bakasetas için açmak istiyorum. Uzun yıllardan sonra orta alanda Trabzonspor'un büyük gereksinimi olan bir oyuncu. Oyun aklı üst düzeyde ve de gole yakın. Oynadığı 3 maç ve attığı 3 gol bunu gösteriyor zaten."