"Uzun yıllardan sonra Trabzonspor’un büyük gereksinimi olan bir oyuncu"

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Bordo-mavililer bu galibiyetler zirve yürüyüşünü sürdürdü. SABAH yazarları Bülent Timurlenk ve İskender Günen Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı.
BÜLENT TİMURLENK | "ÖNLERİNDEKİ İKİ MAÇ YÜKSELEN SESİNİN DESİBELİNİ BELİRLER"
"Abdullah Avcı galibiyet serisini 6 maça çıkarırken, maçtaki en önemli başarı hocanın çalıştığı dönemde takımının 8. kez kalesini gole kapatmasıydı. Karşılarında diri iyi bir Antep buldurlar. Ama Antep'te Sumudica döneminin kontrataklarda rakibini cezalandıran görüntüsünden uzaktı."
"Bakasetas transferi Trabzonspor, bu sezon bir kader anı oldu. Çünkü santrfor noktasında inandırıcı bir isme sahip değiller. Ve 3 maçtır Bakasetas'ın golleriyle kazanıyorlar."
"Avcı'nın takımında iki bekin performansı biraz daha yükselse tabelayı çok daha kolay ve birden fazla değiştirecek düzeye gelirler. Şimdi önlerde Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Bu iki maçtan çıkacak sonuçlar Trabzonspor'un zirve yarışındaki yükselen sesinin desibelini belirleyecek."
İSKENDER GÜNEN | "UZUN YILLARDAN SONRA TRABZONSPOR'UN BÜYÜK GEREKSİNİMİ OLAN BİR OYUNCU"
"Bu zorlu maçta alınan 3 puan, Trabzonspor'un bundan sonraki haftalar için büyük önem taşımakta. Fakat, son dakikalarında ikinci sarı kart görerek oyun dışı kalan Nwakaeme bu takım için büyük önem taşımaktadır. Onun yokluğu Trabzonspor için büyük dezavantaj olarak görülmeli."
"Bir paragraf da ara transferde gelen ve takıma büyük güç katan Bakasetas için açmak istiyorum. Uzun yıllardan sonra orta alanda Trabzonspor'un büyük gereksinimi olan bir oyuncu. Oyun aklı üst düzeyde ve de gole yakın. Oynadığı 3 maç ve attığı 3 gol bunu gösteriyor zaten."