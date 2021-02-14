Fenerbahçe'nin yoğun maç temposundaki karnesi!

Fenerbahçe üç günde bir maç oynandığı yoğun periyodu 12 maçta 9 galibiyetlik performans ile tamamladı. 4 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasındaki yoğun maç trafiğinde çok kısıtlı dinlenme şansı bulan sarı lacivertliler;

Bir buçuk aylık dönemde oynadıkları yoğun maç temposunda; 5 kez sadece 2 gün, 5 kez sadece 3 gün ve sadece 1 kez 4 gün dinlenme şansı bulabildiler.

Hafta içi 120 dakika ve 10 kişiyle kupa maçı oynayan Fenerbahçe'de hedef, Fatih Karagümrük maçındaki 50 dakikalık baskın oyunu 90 dakikaya yaymak.

SAKAT İSİMLERİN GELMESİYLE FENERBAHÇE'DE KADRO GENİŞLEYECEK

Bu dönemde Gustavo, Pelkas gibi as oyuncularını da sakatlık nedeniyle kullanamayan Fenerbahçe, Mesut'un takıma katılışı, İrfan Can'ın ve devamında sakatların dönüşü ile de farklı bir saha içi görüntüsüne hazırlanıyor.

Teknik Direktör Erol Bulut oyuncularına Karagümrük maçı sonrası 2 gün izin verirken bu süreyi de dinlenerek ve kendilerine iyi bakarak geçirmelerini istedi.

Zorlu Karagümrük maçındaki üç puandan memnun olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda bu adaptasyonlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler.

Yönetimi, Sportif Direktörü, Teknik Direktörü ve oyuncu grubu ile birbirine kenetlenen sarı lacivertliler, mutlak şampiyonluk hedefi ile yürüyorlar.

Şampiyonluğun takımın performansı kadar camianın da sinerjisi ile alınacağını vurgulayan ve Fenerbahçe taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını yineleyen Fenerbahçeli otoriteler, "Hep Destek Tam Destek" sloganı ile geçmişte olduğu gibi yine şampiyon olmak istiyorlar.