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'da geri dönüyor! Antalyaspor maçından sonra ilk kez...

'ın Kolombiyalı golcüsü , daha önce ağrı hissetmeden oynamak istediğini söylediği için kadroda yer almamıştı. Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Falcao'nun bugünkü Kasımpaşa maçında kadroda olacağını ifade etti. Öte yandan Falcao'nun ağrılarının bittiği de gelen bilgiler arasında.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 12:24 Son Güncelleme: 14.2.2021 12:25 ABONE OL
Galatasaray'da Radamel Falcao geri dönüyor! Antalyaspor maçından sonra ilk kez...

Sarı kırmızılıların geçen sezon başında transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçından beri Galatasaray kadrosunda yer almıyor. Mehmet Özcan'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre Falcao, bugün Kasımpaşa maçının kadrosunda olacak. Falcao'nun ağrılarının bittiği ve ilerleyen dakikalarda şans bulma olasılığının olduğu ifade edildi.

EMRE TAŞDEMİR YERİNE LİNNES...

Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Kasımpaşa karşısında Emre Taşdemir'in yerine Martin Linnes'in forma giyebileceğini ifade etti. Emre Taşdemir'in Alanyaspor maçında iyi bir performans ortaya koymadığının altını çizen Mehmet Özcan, son idmanda Linnes'in sol bekte denendiğini aktardı.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit: Kar yağışı akşam saatleri dahil olmak üzere gece boyu devam edecek. Meteorolojik olarak kar yağışının maç saatinde de devam edeceğini söyleyebilirim. Maçın oynanıp oynanmaması hakkında farklı parametreler var. (A Spor)

Zemin brandalarla kapatılmıştı, sabah saatlerinde brandalar kaldırıldı. Zeminin durumu merak ediliyor. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı hakkında ilerleyen saatlerde karar verilecek. Her geçen saat kar yağışı etkisini daha da arttırıyor. (Emre Kaplan - A Spor)

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Galatasaray'da Radamel Falcao geri dönüyor! Antalyaspor maçından sonra ilk kez...
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