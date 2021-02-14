Galatasaray'da Radamel Falcao geri dönüyor! Antalyaspor maçından sonra ilk kez...

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit: Kar yağışı akşam saatleri dahil olmak üzere gece boyu devam edecek. Meteorolojik olarak kar yağışının maç saatinde de devam edeceğini söyleyebilirim. Maçın oynanıp oynanmaması hakkında farklı parametreler var. (A Spor)