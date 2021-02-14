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maçında ilk gol geldi!

'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. bugün saat 16:00'da başlayan maçta 'i konuk ediyor. Göztepe ve Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu. Maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 15:25 Son Güncelleme: 14.2.2021 16:41 ABONE OL
Göztepe Başakşehir maçında ilk gol geldi!

Göztepe - Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Saat 16:00'da başlayan maçta 1-0'lık skor devam ediyor. Maç öncesi Göztepe'nin 26, Başakşehir'in ise 24 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR

Göztepe: 1

Başakşehir: 0

GOL: 24' Soner

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

Başakşehir: Mert, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssuf, Azubuike, J. Fernandes, Berkay, Deniz Türüç, Crivelli

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Göztepe, lig tarihinde rakibinden üst üste iki karşılaşmada puan alamadı.

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olduğu üç maçı da kazanan Başakşehir, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı.

Bu sezon sahasında oynadığı hiçbir Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Göztepe (4G 4B 3M), son karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Göztepe Başakşehir maçında ilk gol geldi!
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