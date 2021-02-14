Göztepe Başakşehir maçında ilk gol geldi!

Göztepe - Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Saat 16:00'da başlayan maçta 1-0'lık skor devam ediyor. Maç öncesi Göztepe'nin 26, Başakşehir'in ise 24 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR

Göztepe: 1

Başakşehir: 0

GOL: 24' Soner

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic

Başakşehir: Mert, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Youssuf, Azubuike, J. Fernandes, Berkay, Deniz Türüç, Crivelli

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Bu sezonun ilk yarısındaki Süper Lig maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Göztepe, lig tarihinde rakibinden üst üste iki karşılaşmada puan alamadı.

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olduğu üç maçı da kazanan Başakşehir, bu karşılaşmalarda en az ikişer gol attı.

Bu sezon sahasında oynadığı hiçbir Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Göztepe (4G 4B 3M), son karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.