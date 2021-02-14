Konyaspor - Denizlispor maçı başladı!

Konyaspor, Süper Lig'in 25'inci hafta maçında saat 13.30'da sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maç öncesi Konyaspor'un 24 puanı bulunurken, son sıradaki Denizlispor'un puanı 18.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Diomande, Musa, Milosevic, Miya, Sekidika, Cikalleshi

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb, Hasan, Ahmed, Murawski, Kubilay, Sagal, Rodallega

Konyaspor'da sarı kart cezalısı Marko Jevtovic ile tedavileri devam eden Alper Uludağ, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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