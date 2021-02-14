Milli futbolcu Merih Demiral Real Madrid'e gidecek mi?

Takas gerçekleşirse Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyecek.

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon takımıyla 17 resmi maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Merih Demiral, atlattığı ağır bir sakatlık sonrası sahalara döndü ve Pirlo tarafından çoğu maçta ilk 11'de başladı. Merih Demiral bir yandan De Ligt ile forma kapma mücadelesi veriyor.