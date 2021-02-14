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Milli futbolcu 'e gidecek mi?

'un başarılı savunma oyuncusu Milli Takım oyuncumuz , İspanya devi 'in transfer listesinde olduğu iddia edildi. Real Madrid, Merih Demiral transferi için takas teklifin bulunacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 14.2.2021 09:59 Son Güncelleme: 14.2.2021 10:39 ABONE OL
Milli futbolcu Merih Demiral Real Madrid'e gidecek mi?

Juventus'un başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer listesine girmeye devam ediyor. Merih Demiral için büyük ses getirecek bir transfer iddiası ortaya çıktı. NTV Spor'un haberine göre, İspanyol devi Real Madrid'in Merih Demiral için takas transferini masaya yatıracağı ifade edildi.

Calciomercato'nun iddiasıına göre, yaz transfer sezonunda Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid bu transfer için İtalyan devine Eder Militao ve para teklifinde bulunacağını yazdı. Fakat Juventus, Real Madrid ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Raphael Varane'ı takasla kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Takas gerçekleşirse Merih Demiral gelecek sezon Real Madrid forması giyecek.

2019 yazında Sassuolo'dan 18 milyon euro'luk bonservisle Juventus'a transfer olan Merih Demiral bu sezon takımıyla 17 resmi maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu.

Merih Demiral, atlattığı ağır bir sakatlık sonrası sahalara döndü ve Pirlo tarafından çoğu maçta ilk 11'de başladı. Merih Demiral bir yandan De Ligt ile forma kapma mücadelesi veriyor.

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Milli futbolcu Merih Demiral Real Madrid'e gidecek mi?
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