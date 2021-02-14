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attı! farklı kazandı...

Hollanda 'nin 22. haftasında , sahasında 'yi 5-0 yendi. Feyenoord, Willem II karşısında 45+2. dakikada , 49. dakikada , 52. dakikada , 63. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada milli futbolcu 'nün attığı gollerle 5-0 galip geldi.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 22:07 ABONE OL
Orkun Kökçü attı! Feyenoord farklı kazandı...

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Feyenoord, sahasında Willem II'yi 5-0 yendi.

Feyenoord, Willem II karşısında 45+2. dakikada Jens Toornstra, 49. dakikada Bryan Linssen, 52. dakikada Luis Sinisterra, 63. dakikada penaltıdan Steven Berghuis ve 83. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü'nün attığı gollerle 5-0 galip geldi.

Aralık 2020'de yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, yedekler arasında yer aldığı mücadeleye 67. dakikada dahil oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de rakip fileleri bir kez havalandıran Orkun, bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı.

Bu sonuçla 41 puana ulaşan Feyenoord, Eredivisie'de lider Ajax'ın 12 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Willem II ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

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Orkun Kökçü attı! Feyenoord farklı kazandı...
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