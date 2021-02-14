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Son dakika: 'den - maçı sonrası flaş paylaşım!

Son dakika haberi... 'in 25. haftasında , sahasında 'yı 2-1 yenerken 'den maç sonrası flaş bir paylaşım geldi. Özellikle maçta Kasımpaşalı 'nın penaltı pozisyonu gecenin en çok konuşulan olayı oldu. İşte Fenerbahçe'nin flaş paylaşımı...

Giriş Tarihi: 14.2.2021 20:35 Son Güncelleme: 14.2.2021 21:06 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı. Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.

Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından "devam" kararı verilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin flaş paylaşımı...

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Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş paylaşım!
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