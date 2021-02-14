Son dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası flaş paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı. Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.

Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR ve ADALET YOK" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından "devam" kararı verilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin flaş paylaşımı...