Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.