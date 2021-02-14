Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.
SON DAKİKA: TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA ZEMİNE BRANDA ÇEKİLDİ! GERGİN BEKLEYİŞ...
Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Aslantepe'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.
İstanbul'daki kar yağışı maç saatinde de devam edecek...
SON DAKİKA: MAÇ SAATİ DE İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının 4 gün devam etmesi, havanın Perşembe günü normale dönmesi bekleniyor.
Yetkililer önlemlerini aldı, dünden itibaren Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine branda serildi. Kar yağışının her geçen saat etkisini arttırması nedeniyle bu yöntemin etkili olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.
19:00'da başlaması gerek Galatasaray - Kasımpaşa yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya çekilmişti. Kar yağışının bu sabah başlamasıyla birlikte maçın geleceği de tehlikeye girdi.
Galatasaray'da cezalı Arda Turan, sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Martin Linnes ve Saracchi'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Linnes'in yerine Yedlin, Saracchi'nin yerine ise Ömer Bayram forma giyecek.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, LUYİNDAMA, MARCAO, EMRE TAŞDEMİR, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, ONYEKURU, BABEL, MOHAMED
KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGONAJ, TOSİC, BRECKA, HADDADİ, AYTAÇ KARA, BİSTROVİC, HAJRADİNOVİC, VARGA, KOOMSON, THELİN
Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun da uzun bir süre sonra bugünkü maçın kadrosunda olması bekleniyor.