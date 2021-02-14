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: 'da maç saati olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Kar yağışıyla ilgili haberleri peş peşe geliyor. 'da kar etkisini her geçen saat daha da arttırıyor. Saat 16:00'da oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla ilgili son durum yakından takip ediliyor. Bu akşam 19:00'da başlaması gereken maç nedeniyle 16:00'ya alınmıştı fakat özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı artarak devam ediyor. ?

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Giriş Tarihi: 14.2.2021 10:13 Son Güncelleme: 14.2.2021 10:36 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra 'da beklenen başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak. Hakem Erkan Özdamar'ın maçın ertelenmesiyle ilgili kararını maç saatine yakın vereceği gelen bilgiler arasında.

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

SON DAKİKA: TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA ZEMİNE BRANDA ÇEKİLDİ! GERGİN BEKLEYİŞ...

Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Aslantepe'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle 'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.

İstanbul'daki kar yağışı maç saatinde de devam edecek...

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

SON DAKİKA: MAÇ SAATİ DE İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de 'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının 4 gün devam etmesi, havanın Perşembe günü normale dönmesi bekleniyor.

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Yetkililer önlemlerini aldı, dünden itibaren Türk Telekom Stadyumu'nun zeminine branda serildi. Kar yağışının her geçen saat etkisini arttırması nedeniyle bu yöntemin etkili olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

19:00'da başlaması gerek Galatasaray - Kasımpaşa yoğun nedeniyle 16:00'ya çekilmişti. Kar yağışının bu sabah başlamasıyla birlikte maçın geleceği de tehlikeye girdi.

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'da cezalı Arda Turan, sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Martin Linnes ve Saracchi'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Linnes'in yerine Yedlin, Saracchi'nin yerine ise Ömer Bayram forma giyecek.

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLİN, LUYİNDAMA, MARCAO, EMRE TAŞDEMİR, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, ONYEKURU, BABEL, MOHAMED

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGONAJ, TOSİC, BRECKA, HADDADİ, AYTAÇ KARA, BİSTROVİC, HAJRADİNOVİC, VARGA, KOOMSON, THELİN

Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun da uzun bir süre sonra bugünkü maçın kadrosunda olması bekleniyor.

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Son dakika: İstanbul'da maç saati kar yağışı olacak! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi?
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