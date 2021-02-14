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: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... maçını hatırlattı!

... - Liverpool maçına VAR damga vurdu! Milli futbolcumuz , dün ilk kez Liverpool formasıyla sahaya çıktı. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, son dakikalarda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya VAR ve Allison'un hataları damga vurdu. Jurgen Kloop, maçtan sonra yaptığı açıklamada Leicester City'nin attığı golün ofsayt olduğunu ve VAR çizgisinin yanlış yerden çekildiğini dile getirdi. Akıllara - maçı geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Giriş Tarihi: 14.2.2021 13:09 Son Güncelleme: 14.2.2021 13:36 ABONE OL
Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

İngiltere Premier Lig'inde , evinde ağırladığı Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Salah'ın golüyle öne geçen Liverpool, Maddison, Vardy ve Barnes'in gollerine engel olamadı. , maçtan sonra VAR hakemlerine isyan etti. Yedikleri ilk golde pozisyonun ofsayt olduğunu söyleyen Klopp, VAR çizgisinin yanlış yerde çekildiğini iddia etti. Milli yıldızımız ise ilk çıktığı maçta iyi bir performans ortaya koyarken ikinci golde Allison ile anlaşamadı...

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

SON DAKİKA: KLOPP'TAN VAR ÇIKIŞI! AKILLARA FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI GELDİ...

Leicester - Liverpool maçında Maddison'un kullandığı serbest vuruşta Daniel Amartey'in ofsaytta olduğuna dair itirazlar yapıldı. Kloop da maçtan sonra aynı konuya değinerek VAR çizgisinin yanlış yerden çizildiğini belirtti. 78. dakikadaki bu golden sonra Leicester eşitliği sağladı ve ardından bulduğu gollerle maçı kazanmayı bildi.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

VAR hakemi Stuart Attwell, dün akşam İngiltere'de en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Liverpool taraftarından Attwell'e tepki vardı. Geçen hafta sonu oynanan - maçında da Mesut Özil'in ortasında topu ağlara gönderen Ozan Tufan'ın golü VAR'dan dönerek geçerlilik kazanmamıştı.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

FENERBAHÇE RESMİ HESAPTAN PAYLAŞMIŞTI!

Ozan Tufan'ın golünün iptal edilmesi kararının yanlış olduğunu ifade eden , resmi sosyal medya hesabı üzerinden gol çizgisinin çekildiği bir paylaşım yapmış ve pozisyonun ofsayt olmadığını iddia etmişti.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

KLOPP: "VAR TAMAMEN OBJEKTİF OLMALI..."

Alman teknik adam maç sonu yaptığı açıklamalarda VAR'ın tamamen objektif olması gerektiğini fakat şimdiye kadar bunu göremediklerini vurguladı.

OZAN KABAK SÖZLERİ!

Kloop, ve Allison hakkında şu sözleri kullandı: "Yediğimiz ikinci golde Ozan Kabak ile Allison arasında korkunç bir karışıklık oldu, bu da bize pahalıya patladı. Bu hatadan dakikalar sonra da üçüncü golü yedik."

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

, Premier Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Liverpool'da milli futbolcu ilk defa forma giydi. Leicester'da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise oynamadı.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 67. dakikada Mohamed Salah'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

Daha sonra Leicester, 78. dakikada James Maddison ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi takım, 81. dakikada Jamie Vardy'nin golü ile öne geçerken, 85. dakikada da Harvey Barnes'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca , sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

Devre arası transfer döneminde Liverpool'a katılan milli futbolcu , ilk maçına 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester'da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadı. Cengiz Ünder ise süre almadı.

Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

Brendan Rodgers'ın öğrencileri puanını 46'ya yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un takımı 40 puanda kaldı.

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Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!
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