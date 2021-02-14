Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

KLOPP: "VAR TAMAMEN OBJEKTİF OLMALI..."

Alman teknik adam maç sonu yaptığı açıklamalarda VAR'ın tamamen objektif olması gerektiğini fakat şimdiye kadar bunu göremediklerini vurguladı.

OZAN KABAK SÖZLERİ!

Kloop, Ozan Kabak ve Allison hakkında şu sözleri kullandı: "Yediğimiz ikinci golde Ozan Kabak ile Allison arasında korkunç bir karışıklık oldu, bu da bize pahalıya patladı. Bu hatadan dakikalar sonra da üçüncü golü yedik."