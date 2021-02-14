Son dakika: Kloop isyan etti! İngiltere'yi karıştıran VAR kararı... Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlattı!

İngiltere Premier Lig'inde Leicester City, evinde ağırladığı Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Salah'ın golüyle öne geçen Liverpool, Maddison, Vardy ve Barnes'in gollerine engel olamadı. Jürgen Kloop, maçtan sonra VAR hakemlerine isyan etti. Yedikleri ilk golde pozisyonun ofsayt olduğunu söyleyen Klopp, VAR çizgisinin yanlış yerde çekildiğini iddia etti. Milli yıldızımız Ozan Kabak ise ilk çıktığı maçta iyi bir performans ortaya koyarken ikinci golde Allison ile anlaşamadı...
SON DAKİKA: KLOPP'TAN VAR ÇIKIŞI! AKILLARA FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI GELDİ...
Leicester - Liverpool maçında Maddison'un kullandığı serbest vuruşta Daniel Amartey'in ofsaytta olduğuna dair itirazlar yapıldı. Kloop da maçtan sonra aynı konuya değinerek VAR çizgisinin yanlış yerden çizildiğini belirtti. 78. dakikadaki bu golden sonra Leicester eşitliği sağladı ve ardından bulduğu gollerle maçı kazanmayı bildi.
VAR hakemi Stuart Attwell, dün akşam İngiltere'de en çok konuşulan kişiler arasında yer aldı. Liverpool taraftarından Attwell'e tepki vardı. Geçen hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında da Mesut Özil'in ortasında topu ağlara gönderen Ozan Tufan'ın golü VAR'dan dönerek geçerlilik kazanmamıştı.
FENERBAHÇE RESMİ HESAPTAN PAYLAŞMIŞTI!
Ozan Tufan'ın golünün iptal edilmesi kararının yanlış olduğunu ifade eden Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gol çizgisinin çekildiği bir paylaşım yapmış ve pozisyonun ofsayt olmadığını iddia etmişti.
KLOPP: "VAR TAMAMEN OBJEKTİF OLMALI..."
Alman teknik adam maç sonu yaptığı açıklamalarda VAR'ın tamamen objektif olması gerektiğini fakat şimdiye kadar bunu göremediklerini vurguladı.
OZAN KABAK SÖZLERİ!
Kloop, Ozan Kabak ve Allison hakkında şu sözleri kullandı: "Yediğimiz ikinci golde Ozan Kabak ile Allison arasında korkunç bir karışıklık oldu, bu da bize pahalıya patladı. Bu hatadan dakikalar sonra da üçüncü golü yedik."
Leicester City, Premier Lig'in 24. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti. Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak ilk defa forma giydi. Leicester'da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise oynamadı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekip 67. dakikada Mohamed Salah'ın golü ile 1-0 öne geçti.
Daha sonra Leicester, 78. dakikada James Maddison ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi takım, 81. dakikada Jamie Vardy'nin golü ile öne geçerken, 85. dakikada da Harvey Barnes'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca Leicester City, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Devre arası transfer döneminde Liverpool'a katılan milli futbolcu Ozan Kabak, ilk maçına 11'de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester'da da milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadı. Cengiz Ünder ise süre almadı.
Brendan Rodgers'ın öğrencileri puanını 46'ya yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un takımı 40 puanda kaldı.