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, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi

Kulübü, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 14.2.2021 10:18 ABONE OL
Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi
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