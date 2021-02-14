Trabzonspor, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teröre lanet olsun! Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TERÖRE LANET OLSUN!— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 14, 2021
Pençe Kartal-2 Harekât bölgesindeki bir mağarada terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/CfAMdIV07L