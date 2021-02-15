Altay kader maçlarına çıkacak

Ligin 16'ncı haftasında liderlik koltuğunda oturan ancak alınan kötü sonuçların ardından 8'inciliğe kadar gerileyen siyah-beyazlılar kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor (D), Altınordu, Giresunspor'la (D) ve Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Altay'ın bu maçlarda alacağı sonuçlar Süper Lig ya da Play-Off yarışındaki hedefine büyük etki edecek.

Altay'ın başında çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Osman Özköylü ayağa kalkacaklarını ve Süper Lig hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Tüm camiadan özür dileyen Özköylü, "Ben takımıma güveniyorum, Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum. Futbolcu kalitemiz çok iyi ve kalitemiz her geçen gün artacak. Son vuruşlarımızdaki sıkıntıları çözeceğiz. İlk maçta basit hatalar yaptık ve goller yedik. Bu hataları da en alt seviyeye indireceğiz" diye konuştu. İzmir temsilcisi zorlu periyodun ilk karşılaşmasını 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor'la oynayacak.