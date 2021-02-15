Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay kader maçlarına çıkacak

kader maçlarına çıkacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek 5 maçta 4'üncü mağlubiyetini alan önümüzdeki 4 hafta git gide uzaklaştığı zirve yarışında kader karşılaşmalarına çıkacak.

DHA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:01 ABONE OL
Altay kader maçlarına çıkacak

Ligin 16'ncı haftasında liderlik koltuğunda oturan ancak alınan kötü sonuçların ardından 8'inciliğe kadar gerileyen siyah-beyazlılar kendisi gibi üst sıraları hedefleyen Adana Demirspor (D), Altınordu, Giresunspor'la (D) ve Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Altay'ın bu maçlarda alacağı sonuçlar Süper Lig ya da Play-Off yarışındaki hedefine büyük etki edecek.

Altay'ın başında çıktığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Osman Özköylü ayağa kalkacaklarını ve Süper Lig hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Tüm camiadan özür dileyen Özköylü, "Ben takımıma güveniyorum, Süper Lig'e yükseleceğimize inanıyorum. Futbolcu kalitemiz çok iyi ve kalitemiz her geçen gün artacak. Son vuruşlarımızdaki sıkıntıları çözeceğiz. İlk maçta basit hatalar yaptık ve goller yedik. Bu hataları da en alt seviyeye indireceğiz" diye konuştu. İzmir temsilcisi zorlu periyodun ilk karşılaşmasını 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Adana Demirspor'la oynayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: Yüz yüze eğitim öncesi dikkat!
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinden müjdeli haber! Sosyal medyadan böyle duyurdular!
Son dakika | Terör destekçileri katliamın ortağı! Devletin zirvesi tek yürek
Son dakika haber: Altın fiyatları için rüzgar tersine esiyor! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek
SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için Bakan Koca'dan açıklama! İkinci dönem üniversiteler açılacak mı?
Son Dakika Haberi: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Gram, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan canlı ve güncel altın fiyatları: 15 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Covid-19 hayatını kurtardı! Nefes darlığı şikayeti olmasaydı...
Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay kader maçlarına çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA