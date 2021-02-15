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Şampiyonlar Ligi geri dönüyor! İşte son 16 programı

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 maçlarıyla yeniden başlıyor. 16 Şubat Salı (yarın) 2 dev maçla turnuva kaldığı yerden devam edecek. Alman ekibi ile İngiliz temsilcisi Liverpool, İspanyol devi ile Fransız takımı karşı karşıya gelecek.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:02 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi geri dönüyor! İşte son 16 programı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın (16 Şubat) oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 ŞUBAT SALI:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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