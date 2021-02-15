Son dakika: Dünya, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'i konuşuyor! 26 yıllık rekora göz dikti

26 YILLIK REKORUN PEŞİNDE

O sezon oynanan Bursaspor maçında gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis'in gol serisi 5 maçta kalmış ve bu alanda hala zirvede bulunan Saffet Sancaklı'nın üst üste 7 maçta gol atma rekoruna yetişememişti. Saffet Sancaklı, 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 gol atma başarısı göstermişti.

MOSTAFA MOHAMED'İN SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2 milyon Dolar tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar 4 milyon Dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır."