Son dakika: Dünya, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'i konuşuyor! 26 yıllık rekora göz dikti

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılı takımdaki kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa maçında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren 23 yaşındaki santrfor, Galatasaray'a geldiği günden bu yana süre aldığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
DÜNYA, MOSTAFA MOHAMED'İ KONUŞUYOR
Ajansspor'un haberine göre; Mısırlı golcünün bu performansı dünya basınında da geniş yer buldu. Mısır'ın günlük gazetesi Ahram, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında galibiyet golüne imza attığını ve sarı-kırmızılı ekipte 4'te 4 yaptığına dikkat çekti.
"BULDOZER OLARAK ANILIYOR"
Al-Masry Al-Youm gazetesi ise Mohamed için "Galatasaray'a meçhul bir oyuncu olarak geldi, Buldozer diye anılıyor" ifadesini kullandı. Hollanda'dan Voetbalzone da Mısırlı golcünün Galatasaray'a geldiği andan itibaren etkisini hissettirdiğini yazdı. 4 gol attığı vurgulanan Mohamed için, "Galatasaray'ın galibiyetlerine yardım ediyor" başlığı kullandı.
BAFETIMBI GOMIS'İ YAKALADI
Bu arada Mostafa Mohamed, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gol atarak Bafetimbi Gomis'ten sonra forma giydiği ilk 3 Süper Lig maçında da gol atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu. Gomis, 2017 yılında Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk 5 Süper Lig maçına tam 7 gol sığdırmıştı. Deneyimli golcü sırasıyla Kayserispor (2), Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa (2) maçlarında golünü atarken, bu maçlarda ayrıca 2 de asiste imza atmıştı.
26 YILLIK REKORUN PEŞİNDE
O sezon oynanan Bursaspor maçında gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis'in gol serisi 5 maçta kalmış ve bu alanda hala zirvede bulunan Saffet Sancaklı'nın üst üste 7 maçta gol atma rekoruna yetişememişti. Saffet Sancaklı, 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 gol atma başarısı göstermişti.
MOSTAFA MOHAMED'İN SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?
Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2 milyon Dolar tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.07.2022 tarihine kadar 4 milyon Dolar transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır."