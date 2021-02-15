Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe de istedi ama...

Son dakika Galatasaray haberleri... Covid-19'u atlattıktan sonra dönem dönem Fatih Terim'in forma verdiği isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta golünü atmayı başardı. Kar yağışı nedeniyle çok ağırlaşan zeminde aldığı her topta rakip kaleyi düşünen Kerem, 9. dakikada ağları sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu Gaziantep FK maçında da Onyekuru'ya harika bir asist yapmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Başakşehir döneminde idmana çıktı. Öte yandan Kerem'in Galatasaray'ın teklifi olmasa Almanya'ya transfer olacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK karşısında da iyi bir oyun ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Onyekuru'ya muhteşem bir asist yapmıştı. Maç içindeki performansının dışında röportajlarda da kendine güvenen yapısıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, dünkü performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.
GALATASARAY TARAFTARINDAN RİBERY BENZETMESİ!
Oyun tarzı, hızı ve topu aldığı andaki patlama gücü sayesinde eski Galatasaraylı Franck Ribery'ye benzetilen Kerem Aktürkoğlu, alt kategori milli takım kadrolarında da yer aldı. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen Kerem, hızlı adam geçme özelliğiyle dikkat çekiyor.
ÖMER FARUK BEYAZ VE MUSTAFA KAPI OLAYI!
Son dönemde dikkat çeken Başakşehir altyapısında yetişen Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'nde doğdu. 1998 doğumlu genç yıldız, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Oradan Başakşehir altyapısına geçen Kerem, Bodrumspor'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı örneği Kerem'de de yaşandı...
Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzalama talebine olumsuz cevap veren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig ve PTT 1. Lig'e gitseydi 1 milyon TL yetiştirme bedeli ödemek durumunda kalınacaktı. Kerem ve ailesi bir karar verip 3. Lig'e transfer oldu. Burada 24 Erzincanspor ile şampiyon olan Kerem, Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Fenerbahçe ile Galatasaray ile adı anılan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer oldu. Fatih Terim'in çok istediği genç oyuncuyu Fenerbahçe de istedi. Emre Belözoğlu, Kerem ve ailesinin 3 milyon TL'lik imza parası isteği nedeniyle transferi veto etti. Bunun üzerine Kerem'in imza parasında indirime gitmesiyle Galatasaray transferi bitirdi.
FENERBAHÇE SCOUTLARI 'KESİNLİKLE ALINMALI' RAPORU VERMİŞTİ!
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının Kerem için Emre Belözoğlu'na 'Kesinlikle alınmalı' raporu verdiği fakat Belözoğlu'nun imza parası nedeniyle transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Kerem'i Galatasaray kaptı...
SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU ALMANYA'YA TRANSFER OLUYORDU!
Hedefleri çok büyük olan Kerem Aktürkoğlu, eğer Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine transfer olamasaydı Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olacaktı. Hannover ile anlaşan Kerem, Galatasaray'ın teklifi sonrası sarı kırmızılılara imza attı.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan, Kerem Aktürkoğlu transferinin detaylarını böyle açıklamıştı...
Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.
Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan Kerem Aktürkoğlu için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.
FATİH TERİM DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ÇOK İSTEDİ!
Sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.
Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti. Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.
EMRE BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI!
Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.