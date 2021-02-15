Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe de istedi ama...

: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe de istedi ama...

... Film gibi transferin öyküsü ortaya çıktı! Galatasaray'ın genç yıldızı şimdiden Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu. Sahada kaldığı her anda dikine kaleye gitme özelliğiyle ön plana çıkan Kerem Aktürkoğlu dün de golünü attı. Geçen sezon 24Erzincanspor'da forma giyen Kerem, Süper Lig'e çabuk alıştı. Kerem'in sezon başında Fenerbahçe ile de adı anılmış imza parasından dolayı transferi olmamıştı. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun Almanya'ya transferi son anda iptal oldu! İşte son dakika haberinin detayları...

ERSEL YILDIRIM ERSEL YILDIRIM
Giriş Tarihi: 15.2.2021 13:46 Son Güncelleme: 15.2.2021 13:57 ABONE OL
Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

... Covid-19'u atlattıktan sonra dönem dönem Fatih Terim'in forma verdiği isimler arasında yer alan , Süper Lig'de forma giydiği ilk maçta golünü atmayı başardı. Kar yağışı nedeniyle çok ağırlaşan zeminde aldığı her topta rakip kaleyi düşünen Kerem, 9. dakikada ağları sarsmayı başardı. Başarılı oyuncu Gaziantep FK maçında da Onyekuru'ya harika bir asist yapmıştı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe Sportif Direktörü ile Başakşehir döneminde idmana çıktı. Öte yandan Kerem'in Galatasaray'ın teklifi olmasa Almanya'ya transfer olacağı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK karşısında da iyi bir oyun ortaya koyan , Onyekuru'ya muhteşem bir asist yapmıştı. Maç içindeki performansının dışında röportajlarda da kendine güvenen yapısıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, dünkü performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

GALATASARAY TARAFTARINDAN RİBERY BENZETMESİ!

Oyun tarzı, hızı ve topu aldığı andaki patlama gücü sayesinde eski Galatasaraylı Franck Ribery'ye benzetilen , alt kategori milli takım kadrolarında da yer aldı. Hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen Kerem, hızlı adam geçme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

ÖMER FARUK BEYAZ VE MUSTAFA KAPI OLAYI!

Son dönemde dikkat çeken Başakşehir altyapısında yetişen , Kocaeli'nde doğdu. 1998 doğumlu genç yıldız, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Oradan Başakşehir altyapısına geçen Kerem, Bodrumspor'a kiralık gönderildi. Ömer Faruk Beyaz ve Mustafa Kapı örneği Kerem'de de yaşandı...

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Başakşehir'in profesyonel sözleşme imzalama talebine olumsuz cevap veren , Süper Lig ve PTT 1. Lig'e gitseydi 1 milyon TL yetiştirme bedeli ödemek durumunda kalınacaktı. Kerem ve ailesi bir karar verip 3. Lig'e transfer oldu. Burada 24 Erzincanspor ile şampiyon olan Kerem, Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Fenerbahçe ile Galatasaray ile adı anılan , Galatasaray'a transfer oldu. Fatih Terim'in çok istediği genç oyuncuyu Fenerbahçe de istedi. , Kerem ve ailesinin 3 milyon TL'lik imza parası isteği nedeniyle transferi veto etti. Bunun üzerine Kerem'in imza parasında indirime gitmesiyle Galatasaray transferi bitirdi.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

FENERBAHÇE SCOUTLARI 'KESİNLİKLE ALINMALI' RAPORU VERMİŞTİ!

ile ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının Kerem için 'na 'Kesinlikle alınmalı' raporu verdiği fakat Belözoğlu'nun imza parası nedeniyle transfere sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Kerem'i Galatasaray kaptı...

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

SON DAKİKA: KEREM AKTÜRKOĞLU ALMANYA'YA TRANSFER OLUYORDU!

Hedefleri çok büyük olan , eğer Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine transfer olamasaydı Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'ya transfer olacaktı. Hannover ile anlaşan Kerem, Galatasaray'ın teklifi sonrası sarı kırmızılılara imza attı.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan, transferinin detaylarını böyle açıklamıştı...

Geleceğin yıldızı olarak görülen 22 yaşındaki Kerem'i Galatasaray transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Sarı-lacivertli kulüp adına çalışan scoutlar, Erzincanspor'u 3. Lig'de şampiyonluğa taşıyan için ''Kesinlikle transfer edilmeli. İleride Avrupa'ya satıp para kazanabiliriz'' raporunu verdi.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

FATİH TERİM DE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ÇOK İSTEDİ!

Sportif direktörlüğe getirilen bizzat devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçti. Ancak talepleri duyan Belözoğlu, ''Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem'' diyerek telefonu kapattı.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

Bu dönem ise G.Saray işi bitirdi. Fatih Terim'in de alınmasını çok istediği Kerem'de ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu 850 bin TL maaşa ikna etti. Kerem'den çok umutlu olan Terim, 1998'li sol kanadı yavaş yavaş A Takım'a ısındırıyor ve Türk futboluna bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Film gibi transfer! Galatasaray'a transferi olmasaydı Almanya'ya gidiyordu! Fenerbahçe... Sabah.com.tr Özel

EMRE BELÖZOĞLU İLE İDMANA ÇIKMIŞTI!

Futbola 2013-14'te Gölcük altyapısında başlayan Kerem, 2015- 16'da Başakşehir'e geldi. U21 takımında oynayan genç yıldız, o dönem 'nun da yer aldığı A Takım'la da idmanlara çıkmıştı.

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