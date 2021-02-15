Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, AİHM'e başvurdu!

Son dakika: , AİHM'e başvurdu!

Son dakika haberi... , 2010-2011 sezonunun şampiyonluğu için İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla 'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir." denildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 20:17 Son Güncelleme: 15.2.2021 20:44 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor, AİHM'e başvurdu!

SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü, 2010-2011 sezonu Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmesi: Kesinlikle kabul edilmeyecek!
SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinden müjdeli haber! Sosyal medyadan böyle duyurdular!
Son dakika | Terör destekçileri katliamın ortağı! Devletin zirvesi tek yürek
Son dakika haberi: Kapalıçarşı altın fiyatları canlı ve güncel: 15 Şubat 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika haber: Altın fiyatları için rüzgar tersine esiyor! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Altın düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: İlk mesai gününde İçişleri'nden flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması
SON DAKİKA: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için Bakan Koca'dan açıklama! İkinci dönem üniversiteler açılacak mı?
Son dakika: Film gibi transfer: Galatasaray olmasaydı Almanya'ya transfer olacaktı! Fenerbahçe...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor, AİHM'e başvurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA