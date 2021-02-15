Son dakika: Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçti!

Türk futbolunun en tecrübeli golcüleri arasında yer alan Umut Bulut, Süper Lig tarihine adını yazdırdı. Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki golcüsü Umut, Bulut, Süper Lig kariyerinde 503. maçına çıkarak lig tarihinde en fazla forma giyen Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu. Bir ay sonra 38 yaşına girecek tecrübeli forvet, 1 maça daha çıkması halinde tek başına rekorun sahibi olacak.
2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.
Galatasaray'da oynadığı dönemde çok eleştirilen Umut, Süper Lig kariyerinde çıktığı 502 maçta 163 gol ve 43 asist yaptı.
Kariyerinde en çok Trabzonspor forması giyen tecrübeli golcü, 198 maçta 87 gol ve 27 asiste imza attı.
37 yaşındaki forvet, kariyerinde forma giydiği diğer takımlarda ise Galatasaray'da 43, Kayserispor'da 26, Ankaragücü'nde 39, Yeni Malatyaspor'da 7 ve 1 sezon da Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse'ta 5 gol attı.