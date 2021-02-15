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Durumu: sıralaması - güncel puan durumu tablosu ile 25. Hafta fikstür ve maç sonuçları

’in 25. Haftasının son gününde ligin zirvesinde yer alan ve onu takip eden , ve arasında kıran kırana mücadele devam ediyor. Beşiktaş ile arasında oynanan ve siyah-beyazlı takımın farklı galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından sıralamada ilk 3 içerisinde değişiklikler oluştu. Bu gelişmelerin ardından futbolseverler durumu merak edilerek güncel Süper Lig sıralaması için araştırmalarını sürdürüyorlar. Güncel ile 15 Şubat Süper Lig sıralaması ve 25. Hafta fikstürü - maç sonuçları detayları…

Giriş Tarihi: 15.2.2021 20:25 Son Güncelleme: 15.2.2021 20:25 ABONE OL
Süper Lig Puan Durumu: 15 Şubat Süper Lig sıralaması - güncel puan durumu tablosu ile 25. Hafta fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig'in 25. Haftasının kapanış karşılaşmalarının oynandığı bugün, ligin zirvesinde Fenerbahçe il Beşiktaş arasındaki sıralamada değişiklikler yaşanmasına sahne oldu. 3. Sırada yer alan Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla galip gelmesi sonrası 2. sıraya yerleşti. Bu gelişmenin ardından 15 Şubat 2021 günü için Süper Lig puan durumu ve sıralaması nasıl şekillendi? sorusuna sporseverlerce yanıt aranmaya başlandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (15 ŞUBAT)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verileriyle 15 Şubat güncel Süper Lig Puan Durumu tablosu ve maç sonuçları bilgileri şöyle;

SÜPER LİG SIRALAMA TABLOSU

SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜR - MAÇ SONUÇLARI

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Süper Lig Puan Durumu: 15 Şubat Süper Lig sıralaması - güncel puan durumu tablosu ile 25. Hafta fikstür ve maç sonuçları
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