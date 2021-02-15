Süper Lig Puan Durumu: 15 Şubat Süper Lig sıralaması - güncel puan durumu tablosu ile 25. Hafta fikstür ve maç sonuçları

Süper Lig'in 25. Haftasının kapanış karşılaşmalarının oynandığı bugün, ligin zirvesinde Fenerbahçe il Beşiktaş arasındaki sıralamada değişiklikler yaşanmasına sahne oldu. 3. Sırada yer alan Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısında 3-0'lık skorla galip gelmesi sonrası 2. sıraya yerleşti. Bu gelişmenin ardından 15 Şubat 2021 günü için Süper Lig puan durumu ve sıralaması nasıl şekillendi? sorusuna sporseverlerce yanıt aranmaya başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verileriyle 15 Şubat güncel Süper Lig Puan Durumu tablosu ve maç sonuçları bilgileri şöyle;