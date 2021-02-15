Trabzonspor'da koronavirüs şoku! Başakşehir'e karşı kalede Kağan Moradaoğlu sürprizi





TÜM TAKIM TESTE TABİ TUTULACAK

Bordo-mavili takımda yaşanan bu gelişme üzerine tüm takım teste tabi tutulacak. Bugün (Salı) yapılacak olan testten çıkacak sonuçlara göre antrenman programı düzenlenecek ve alt yapıdan bazı oyuncuların A takım kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırılacak. Bu arada kulüp personelinde de Covid 19 vakalarına rastlandığı ve bu nedenle A takımın daha izole bir ortamda çalışmalarını yapacağı da ifade edildi.