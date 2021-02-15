Trabzonspor'da koronavirüs şoku! Başakşehir'e karşı kalede Kağan Moradaoğlu sürprizi

Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesi 3 oyuncunun Covid 19 test sonucunun pozitif çıktığı kulüp tarafından açıklanmıştı. Gaziantep galibiyetinin ardından ise ilk 11'de forma giyen bir oyuncunun farklı semptomlar göstermesi üzerine girdiği test sonucu pozitif çıktı. Böylelikle takımda test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 4'e yükselirken farklı oyuncularda da semptomlar olduğu öğrenildi.
TÜM TAKIM TESTE TABİ TUTULACAK
Bordo-mavili takımda yaşanan bu gelişme üzerine tüm takım teste tabi tutulacak. Bugün (Salı) yapılacak olan testten çıkacak sonuçlara göre antrenman programı düzenlenecek ve alt yapıdan bazı oyuncuların A takım kadrosuna dahil edilmesi kararlaştırılacak. Bu arada kulüp personelinde de Covid 19 vakalarına rastlandığı ve bu nedenle A takımın daha izole bir ortamda çalışmalarını yapacağı da ifade edildi.
KAĞAN MORADAOĞLU SÜRPRİZİ
Bu arada takımdaki bazı kalecilerin de salgın nedeniyle Başakşehir maçında oynayamayacak olması nedeniyle sezon başından itibaren A takımla birlikte antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki file bekçisi Kağan Moradaoğlu da maça özel olarak hazırlanacak. Genç oyuncuyu teknik ekip psikolojik olarak maça hazır hale getirmeye çalışacak. U17 Milli takımında da görev yapan Kağan Moradaoğlu, 193 cm boyunda ve kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.