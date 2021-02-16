Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı detayları…

Devler Ligi'nde son 16 turu bugün mücadele ettikleri liglerde efsaneleşen Barcelona ve Paris Saint Germain'in (PSG) yeşil sahadaki kıran kırana mücadele sahne oluyor. İspanya La Liga'da 46 puanla 3. Sırada yer alan Barça ile Fransa Ligue 1'de 54 puanla 2. Sırada yer alan PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kazanarak rövanş karşılaşmasında avantaj elde etmek ve yarı final şansını arttırmak istiyor. Diğer yandan heyecanlı geçecek mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

BARCELONA PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, ilk 11'ler ve diğer tüm detaylar şöyle;