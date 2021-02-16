Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı detayları…

, hangi kanalda, saat kaçta? maçı canlı yayın kanalı detayları…

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan UEFA maçları kapsamında iki dev takım olan temsilcisi Barcelona ile ’de 54 puanla 2. sırada yer alan (PSG) yeşil sahada kozlarını paylaşacak. İlk maçta galip gelmek ve rövanş maçına avantajlı çıkmak isteyen iki dev takımın mücadelesine tanık olmak, keyifli geçmesi beklenen maçı seyretmek isteyen futbolseverler maça ilişkin B arcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularıyla müsabakanın canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek istiyor. canlı yayın kanalı ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 20:26 Son Güncelleme: 16.2.2021 20:26 ABONE OL
Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı detayları…

Devler Ligi'nde son 16 turu bugün mücadele ettikleri liglerde efsaneleşen Barcelona ve Paris Saint Germain'in (PSG) yeşil sahadaki kıran kırana mücadele sahne oluyor. İspanya La Liga'da 46 puanla 3. Sırada yer alan Barça ile Fransa Ligue 1'de 54 puanla 2. Sırada yer alan PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kazanarak rövanş karşılaşmasında avantaj elde etmek ve yarı final şansını arttırmak istiyor. Diğer yandan heyecanlı geçecek mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

BARCELONA PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, ilk 11'ler ve diğer tüm detaylar şöyle;



Şampiyonlar Ligi son 16 turu Barcelona - Paris Saint Germain (PSG) maçında ilk düdük 16 Şubat 2021 Salı günü saat 23.00'te çalacak. Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1 ve CBC Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

BARCELONA XI: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG XI: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüz yüze eğitimden son dakika haberi: Kesinlikle kabul edilmeyecek!
Son dakika haberi: Ve hafta sonu yasağı masada! Kabine Toplantısı bekleniyor
Alişan’ın eşi Buse Varol’a aldığı doğum hediyesi dudak uçuklattı!
Son dakika | Meteorolojiden hava durumu uyarısı: Kar yağışı ne zaman bitecek?
Son dakika haberleri: Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu! (Doğan Cüceloğlu kimdir ve kaç yaşındaydı?)
Son Dakika Haberi! Altın fiyatları hareketlilik sürüyor: Gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Son dakika: Fenerbahçe'de yıldızlar için 'elmas' sistemi! İrfan Can, Mesut ve Pelkas nasıl oynayacak? Sabah Spor açıkladı
Son dakika: Film gibi transfer hikayesi! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti az daha gidiyordu...
Bakan Ziya Selçuk son dakika duyurdu! Ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? Lise 9. 10. 11. 12. Sınıflar haftada kaç gün okula gidecek?
SON DAKİKA: Dolar için sinyal geldi! Piyasalara Merkez Bankası ayar verecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona PSG Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı detayları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA