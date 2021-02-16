Diego Maradona'nın mirası tartışma konusu oldu! 75 milyon Sterlin'e ne oldu?

Maradona'nın eski kız arkadaşı Ojeda ile olan ilişkisine rağmen Arjantinli efsane ile olan ilişkisinin samimi olduğunu belirten Baudry, "Diego ölmeden önce WhatsApp'ta bana ne kadar parası olduğunu söyledi ama bu özel bir mesajdı." dedi. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor.

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var: Arjantin'de en az beş mülk, bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil, Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç, 360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük, Komani'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat, Celebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.