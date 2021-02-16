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'nın mirası tartışma konusu oldu! 75 milyon Sterlin'e ne oldu?

, hayatını kaybettikten sonra hareketli yaşamının ardından kendisi hakkında iddiaların ardı arkası kesilmedi. Diego Maradona'nın ölümünden sonra arkasında bıraktığı miras tartışma konusu oldu. Maradona'nın avukatları, efsane ismin servetinin yağmalandığını ve 75 milyon Sterlin olduğu iddia edilen mirasının sadece 5 milyon Sterlin'inine erişebildiklerini açıkladılar.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 23:37 Son Güncelleme: 16.2.2021 23:47 ABONE OL
Diego Maradona'nın mirası tartışma konusu oldu! 75 milyon Sterlin'e ne oldu?

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona geçtiğimiz yıl Kasım ayında 60 yaşında hayatını kaybederken arkasında hayatının karmaşıklığını ve dönem dönem yaşadığı sıkıntıları da yansıtan tartışma konusu olan bir miras bıraktı. Futbol efsanesi ölmeden önce yakın çevresine 75 milyon Sterlin civarında servetinin olduğunu söyledi. Ancak avukatlar, bunu doğrulamıyor.

Avukatlar, Maradona'nın servetinin yağmalandığını iddia etti. Maradona'nın en küçük oğlu Diego Fernando'nun avukatı Mario Baudry; "75 milyon Sterlin konuşuldu, ancak banka hesaplarında küçük bir daire, Diego'nun sahip olduğu eski bir ev ve iki araba ile birlikte yalnızca 4 milyon Sterlin görünüyor." dedi.

"Gider raporları görünmedi, bu yüzden onun harcayıp harcamadığını veya başkalarının harcayıp harcamadığını ya da henüz bilmediğimiz bir yerde olup olmadığını bilmiyoruz. Diego adına bir bankada bir kasa açmak üzereyiz ama gittiğimizde muhtemelen Maradona'nın oraya hiçbir şey koymadığını keşfedeceğiz."

"Kazandığı nereye gitti? Diego harcadıysa ve umarım durum budur, sorun olmaz. Mirasçılarına bunun olduğu gösterilirse rahat edecekler. Ancak şu anda bunu kanıtlayacak hiçbir evrak yok."

Maradona'nın yakın arkadaşı Mariano Israelit ise kısa süre önce şunu iddia etti: "Diego 2019'da Meksika'dan döndüğünde bana 100 milyon Dolardan (71 milyon sterlin) fazla parası olduğunu söyledi."

Maradona'nın eski kız arkadaşı Ojeda ile olan ilişkisine rağmen Arjantinli efsane ile olan ilişkisinin samimi olduğunu belirten Baudry, "Diego ölmeden önce WhatsApp'ta bana ne kadar parası olduğunu söyledi ama bu özel bir mesajdı." dedi. Onlarca yıl boyunca en az 6 farklı kadınla yaşadığı ilişkilerden yine en az 8 çocuğu olduğu biliniyor.

Maradona'nın bilinen varlıkları arasında şunlar var: Arjantin'de en az beş mülk, bir Rolls Royce Ghost (360bin dolar) ve bir BMW i8 (175bin dolar) otomobil, Belarus ziyaretinde ona hediye edilen bir Hunter Overcomer amfibik araç, 360 bin dolar değerinde pırlanta bir yüzük, Komani'nin Pro Evolution Soccer video oyununda Maradona'ya benzer bir karakteri kullanma izni veren kontrat, Celebrity Net Worth internet sitesi Maradona'nın fulbol hayatı boyunca oyuncu ve menajer olarak onlarca milyon dolarlık maaş ve ikramiye aldığını yazıyor.

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Diego Maradona'nın mirası tartışma konusu oldu! 75 milyon Sterlin'e ne oldu?
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