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maçı hangi kanalda? Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? ilk 11’de

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan UEFA son 16 turu maçları kapsamında Almanya Bundesliga temsilcisi ile ekibi Liverpool yeşil sahada kozlarını paylaşacak. İlk maçta galip gelmek ve rövanş maçına avantajlı çıkmak isteyen iki takımın mücadelesine tanık olmak, İngiliz ekibin ilk 11’inde yer alan milli oyuncumuz ’ın mücadelesini seyretmek isteyen futbolseverler maça ilişkin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularıyla müsabakanın canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek istiyor. canlı yayın kanalı ve tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 23:22 Son Güncelleme: 16.2.2021 23:23 ABONE OL
Leipzig Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Leipzig Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Ozan Kabak ilk 11’de

Devler Ligi'nde son 16 turu bugün Leipzig ile Liverpool'un yeşil sahadaki kıran kırana mücadele sahne oluyor. Almanya Bundesliga'da son 5 maçında tek mağlubiyetle 44 puan elde ederek 2. Sırada yer alan RB Leipzig ile İngiltere Premier Lig'de 40 puanla 6. Sırada yer alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kazanarak rövanş karşılaşmasında avantaj elde etmek ve yarı final şansını arttırmak istiyor. Diğer yandan heyecanlı geçecek mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Leipzig Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Leipzig Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, ilk 11'ler ve diğer tüm detaylar şöyle;




Şampiyonlar Ligi son 16 turu Leipzig Liverpool maçında ilk düdük 16 Şubat 2021 Salı günü saat 23.00'te çalacak. Puskas Arena, Budapeşte'de oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN İLK 11'LERİ

RB LEIPZIG XI: Gulacsı, Angelino, Upamegano, Sabitzer, Haidara, Adams, Klostermann, Nkunku, Mukiele, Olmo, Kampl

LIVERPOOL XI: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino

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Leipzig Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Leipzig Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Ozan Kabak ilk 11’de
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