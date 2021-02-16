Leipzig Liverpool maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Leipzig Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Ozan Kabak ilk 11’de

Devler Ligi'nde son 16 turu bugün Leipzig ile Liverpool'un yeşil sahadaki kıran kırana mücadele sahne oluyor. Almanya Bundesliga'da son 5 maçında tek mağlubiyetle 44 puan elde ederek 2. Sırada yer alan RB Leipzig ile İngiltere Premier Lig'de 40 puanla 6. Sırada yer alan Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kazanarak rövanş karşılaşmasında avantaj elde etmek ve yarı final şansını arttırmak istiyor. Diğer yandan heyecanlı geçecek mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Leipzig Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Leipzig Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın kanalı, ilk 11'ler ve diğer tüm detaylar şöyle;