Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

GÜRCAN BİLGİÇ - ELİNİZDE MESUT VARSA EN FAZLA FAYDA SAĞLANMALI

Mesut geldikten sonra Erol Bulut'un aklında aslında iki 10 numaralı bir düzenle oynamak var. Yani tek forvetin arkasında Mesut ve Pelkas veya Osayi arkada bir üçlü (Ozan-Gustavo-İrfan Can) ile dörtlü defans.