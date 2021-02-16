Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Son dakika: 'de , , İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

'de herkesin merak ettiği ', ve aynı anda bu takımda nasıl oynar?' sorusunun cevabını SABAH açıklıyor. İşte teknik direktör Erol Bulut'un A ve B planı...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.2.2021 09:32 Son Güncelleme: 16.2.2021 09:47 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

, devre arası transferinde çok önemli iki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Arsenal'den dünyaca ünlü , Başakşehir'den ise son yılların çıkış yapan oyuncusu alındı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Bu transferlerin ardından taraftarın kafasında "Gustavo, Ozan, , Mert ve Sosa gibi oyuncular varken Bulut, yeni yıldızları nasıl oynatacak?" sorusu oluştu.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Teknik direktör Erol Bulut'un, orta alanda tüm yıldızlarını kullanabileceği bir sistem üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

46 yaşındaki teknik adam, yıldızları aynı anda sahaya koyabilmek için İngilizler'in 'Diamond' (Elmas) dedikleri 4-4-2 düzenine geçmeyi planladığı bildirildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

SAKATLAR İYİLEŞİNCE BAŞLIYOR
Bulut bu düzende , Mesut ve İrfan'ı sahaya sürebilecek. Gustavo ve Ozan da takımın savunma sıkıntılarını ortadan kaldıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Elmas düzeninde savunmanın önünde sadece Luiz Gustavo yer alacak. Onun önündeki ikili Ozan ve İrfan olacak. İleri uçtaki golcülerin arkasında 10 numara Mesut, iki forvetten biri ise olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Böylece orta alandaki yıldızlarının yeteneklerinden maksimum seviyede faydalanabilecek. Tecrübeli teknik adam, sakatların iyileşmesinin ardından bu sistemi hayata geçirecek.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

GÜRCAN BİLGİÇ - ELİNİZDE MESUT VARSA EN FAZLA FAYDA SAĞLANMALI

Mesut geldikten sonra Erol Bulut'un aklında aslında iki 10 numaralı bir düzenle oynamak var. Yani tek forvetin arkasında Mesut ve veya Osayi arkada bir üçlü (Ozan-Gustavo-İrfan Can) ile dörtlü defans.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Kanat akınlarının beklerin üzerinde olacağı oyun içinde orta sahayı besleyeceği geçişken ve hücum ağırlıklı bir düzen.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Bunu hayata geçirmesi uzun sürecek çünkü sakatlıklar, maç trafiği ve oyuncuların form durumu nedeniyle en iyi bildikleri oyundan vazgeçmek riskli olabilir. Ama bir teknik adam, elindeki kadronun en verimli olacağı sistemi bulmak zorunda.

Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor

Şimdi iki 10 numara diye düşünürler, sonrasında eski sistemde de verim üretirler. Çok da müdahaleye gerek kalmaz. Elinizde Mesut gibi farklı bir oyuncu varsa ondan en fazla faydayı sağlamanız lazım.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can aynı anda nasıl oynayacak? SABAH açıklıyor
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