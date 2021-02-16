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Son dakika: 'ın hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

yönetiminin, 'da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken ile ilgili hayali ortaya çıktı. Bu arada West Bromwich teknik direktörü da Manchester United maçı sonrası Diagne'ye övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 07:43 Son Güncelleme: 16.2.2021 08:05 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan , 'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin mudu oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, Manchester United ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

83. saniyedeki golü sonrasında çok sayıda fırsata da giren oyuncunun etkili performansını teknik direktör , "Diagne gerçek bir golcü. Kişisel olarak Diagne adına üzgünüm. Bugün 3 gol atabilirdi. Harika bir gol attı ama daha basit golleri kaçırdı" sözleriyle yorumladı.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

1.4 MILYON EURO'YA KİRALANDI
Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı. Geçen sezon Club Brugge'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitti.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

EVENING EXPRESS: , Manchester United'ın şampiyonluk umutlarını attığı kafa golüyle soldurdu.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

DAILY MAIL: Diagne yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Attığı nefis golüyle takımının en önemli gücü oldu.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

BIRMINGHAM MAIL: Diagne takımı adına en iyilerdendi.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

DAILY TELEGRAPH: Diagne, Victor Lindelof'u geride bıraktı ve West Bromwich'e daha 83. saniyede bir gol kazandırarak M. United'ı şok etti. 'ın iddia ettiği gibi hat-trick yapabilseydi, heyecan verici bir zafer olabilirdi."

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

BÜLENT TİMURLENK - GOL SAYISI 7'YE ULAŞMALI

için Premier Lig mükemmel bir vitrin. Aslında bu tipteki santrforlar İngiltere'de pek fazla tercih edilmiyor ama gol sayısını 7'nin üzerine çıkartırsa sezon sonunda taliplisi çıkar. Çünkü pandemi etkisi ile birçok takım transfer bütçesini kısacak. Diagne'nin de 'a maliyeti 10 milyon Euro.

Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...

Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda onun satışından 5 milyon Euro kazanırsa hem artık kadroda düşünmediği bir oyuncunun 2.4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulur hem de gelen bu para ile yaz transfer döneminde Henry Onyekuru'nun bonservisini Monaco'dan alır.

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Son dakika: Galatasaray'ın Mbaye Diagne hayali ortaya çıktı! Sezon sonu...
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