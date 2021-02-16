13 milyon Euro'luk maliyetinin aksine takıma katkısı bir türlü istenen seviyeye çıkmayan Mbaye Diagne, West Bromwich Albion'da Premier Lig performansıyla sarı-kırmızılı yönetimin mudu oldu. Bu sezon İngiltere'de 4 maçta forma bulan Senegalli oyuncu, Manchester United ağlarına gönderdiği golle de adından bir hayli söz ettirdi.
83. saniyedeki golü sonrasında çok sayıda fırsata da giren oyuncunun etkili performansını teknik direktör Sam Allardyce, "Diagne gerçek bir golcü. Kişisel olarak Diagne adına üzgünüm. Bugün 3 gol atabilirdi. Harika bir gol attı ama daha basit golleri kaçırdı" sözleriyle yorumladı.
1.4 MILYON EURO'YA KİRALANDI
Diagne, bu performansı ile G.Saray yönetiminde sevinç yaşattı. UEFA ile yapılan FFP anlaşması nedeniyle sezon sonunda Diagne'yi satıp Onyekuru için 4 milyon 350 bin Euro'luk bonservis boşluğu oluşturmak isteyen yönetim, ellerini ovuşturmaya başladı. Geçen sezon Club Brugge'e kiralanan Senegalli, bu sezon ise devre arasında 1.4 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitti.
EVENING EXPRESS: Mbaye Diagne, Manchester United'ın şampiyonluk umutlarını attığı kafa golüyle soldurdu.
DAILY MAIL: Diagne yeni takımında mükemmel bir başlangıç yaptı. Attığı nefis golüyle takımının en önemli gücü oldu.
BIRMINGHAM MAIL: Diagne takımı adına en iyilerdendi.
DAILY TELEGRAPH: Diagne, Victor Lindelof'u geride bıraktı ve West Bromwich'e daha 83. saniyede bir gol kazandırarak M. United'ı şok etti. Sam Allardyce'ın iddia ettiği gibi hat-trick yapabilseydi, heyecan verici bir zafer olabilirdi."
BÜLENT TİMURLENK - GOL SAYISI 7'YE ULAŞMALI
Mbaye Diagne için Premier Lig mükemmel bir vitrin. Aslında bu tipteki santrforlar İngiltere'de pek fazla tercih edilmiyor ama gol sayısını 7'nin üzerine çıkartırsa sezon sonunda taliplisi çıkar. Çünkü pandemi etkisi ile birçok takım transfer bütçesini kısacak. Diagne'nin de Galatasaray'a maliyeti 10 milyon Euro.
Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda onun satışından 5 milyon Euro kazanırsa hem artık kadroda düşünmediği bir oyuncunun 2.4 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulur hem de gelen bu para ile yaz transfer döneminde Henry Onyekuru'nun bonservisini Monaco'dan alır.